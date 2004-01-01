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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Росагролизинг» составил топ-5 самых активных регионов по итогам работы за 2018 год
«Росагролизинг»
|
Январь 2019
Лидером по приобретению сельхозтехники в 2018 году стала Саратовская область. В этот регион «Росагролизинг» в течение года поставил 378 сельхозмашин. Почти такое же количество новой техники прибыло в Ставропольский край. Свыше 330 машин отгрузили в Татарстан. Также в числе активных регионов были Краснодарский край и Крым.
Фото: «Ростсельмаш»

На первом месте по приобретению скота оказалась республика Башкортостан. Через федеральный лизинг в хозяйства этого региона в прошлом году было поставлено более 2,8 тыс. голов скота на 194 млн руб. На втором месте — Рязанская область, куда прибыло 816 голов скота на 151 млн руб. Далее с минимальным отрывом в рейтинге следуют Татарстан, Ульяновская и Московская области.

Кроме того, «Росагролизинг» определил, в каких регионах за последние три года вырос интерес лизингополучателей к услугам компании. Лидирующую позицию занимает Саратовская область, где механизмом федерального лизинга воспользовались 545 аграриев. На втором месте -Татарстан, где с компанией сотрудничают более 520 сельхозпроизводителей. Высокие результаты по числу новых клиентов «Росагролизинга» также показали Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская область, Крым, Алтайский край, Самарская и Московская области. Замыкает рейтинг Ростовская область. Там услугами «Росагролизинга» пользуются 263 агрария.

За время существования компании через механизм федерального лизинга российские аграрии приобрели более 91,3 тыс. единиц сельхозтехники, 649 тыс. голов племенных животных и оборудования для создания и модернизации более миллиона скотомест.

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