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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Alltech на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019»
Alltech
|
Январь 2019
Компания Alltech примет участие в
выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019», которая пройдет на ВВЦ с 29 января по 31 января
Фото: Alltech

На стенде компании А505 будут работать специалисты Alltech по ветеринарии и кормлению животных Alltech, которые расскажут о современных тенденциях в области питания животных и о том, как предотвратить некоторые заболевания и синдромы с помощью кормления, как улучшить качество свинины, говядины, мяса птицы, яйца.

Вы хотите больше узнать о том, как поддержать продуктивность животного и улучшить прибыльность вашего бизнеса? Программа Alltech «Здоровье кишечника» предусматривает постепенное снижение и исключение антибиотиков в питании животных без потерь их сохранности и продуктивности. Более того, устойчивое применение данной программы обуславливает показатели, не только сравнимые с антибиотиками, но даже существенно лучше. Данная программа апробирована на птице, свиньях и эффективно используется в Великобритании, США, Дании, а также в некоторых российских хозяйствах. Специалисты Alltech расскажут вам об этом опыте.

Вы познакомитесь с революционным продуктом для поросят — новой формой легкодоступного протеина, богатого нуклеотидами (НуПро). Он демонстрирует выдающиеся показатели при исключении из рациона кормов животного происхождения.

Мы представим мультиэнзимный комплекс Оллзайм Вегпро, Оллзайм ССФ. Вы узнаете, кто первым в мире разработал метод определения активности ферментных комплексов в кормах.

Также специалисты Alltech по микотоксинам расскажут об экспресс-сервисе (шесть микотоксинов в одной пробе в течение одного часа) для непрерывной защиты от микотоксинов Alltech RAPIREAD, который показывает степень контаминации кормов микотоксинами и определяет возможные потери на ферме, производственной площадке или комбикормовом заводе «здесь и сейчас». С 2018 года экспресс-сервис RAPIREAD является элементом программы менеджмента микотоксинов Alltech.

Вас ждет встреча с представителями компании AVNutriSmart — совместного предприятия Alltech и DLG. Это не только производство премиксов, но и консультационно-техническое сопровождение специалистов из Дании, США, Германии и других стран на всех этапах сотрудничества.

Приходите и узнайте больше!

Как нас найти: Москва, ВВЦ, павильон 75, зал А, стенд A505.

Время работы: 29 и 30 января с 10 до 18 часов; 31 января с 10 до 16 часов.

До встречи на выставке «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2019»!

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