Партнерский материал. Татьяна Фадеева назначена генеральным директором AGCO-RM

С 1 января 2019 года Татьяна Фадеева вступила в должность генерального директора ООО «АГКО МАШИНЕРИ» (AGCO-RM).



Татьяна Фадеева работает в компании с 2014 года. За это время в сферу ее ответственности входили проекты по локализации производства трактора Massey Ferguson® 6713 и формированию логистических процессов для развития бизнеса запасных частей и готовой техники. Была внедрена автоматизированная система учета товара, произведена интеграция в глобальные системы учета запасных частей корпорации AGCO. В 2017 году Татьяна возглавила отдел продаж и развития дилерской сети; в результате было достигнуто существенное увеличение доли рынка брендов AGCO в России. Учитывая профессиональные успехи и результаты работы Татьяны, было принято решение о ее назначении на пост генерального директора.



Татьяна Фадеева, генеральный директор AGCO-RM:



- AGCO-RM всегда ставит амбициозные цели и идет к ним. За последние несколько лет мы усилили свои позиции: доля компании на российском сельскохозяйственном рынке выросла до 23%, и сегодня нет регионов, которые бы отставали в продажах. В 2019- 2020 годах мы намерены и дальше увеличивать присутствие брендов AGCO на российском рынке за счет внедрения стратегии разделения каналов дистрибуции, которая позволит дилерам сфокусироваться на каждом из брендов.



Приоритетами AGCO-RM были и остаются улучшение качества поддержки наших клиентов и предложение им решений для сельского хозяйства с учетом инновационных технологий и продуктов, имеющихся в портфеле AGCO.

