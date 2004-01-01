Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
66.36
eur
75.408
moex
2468.25
brent
62.77
пшеница
516.6
сахар
13.03

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Татьяна Фадеева назначена генеральным директором AGCO-RM
AGCO-RM
|
Январь 2019

AGCO-RM, один из лидеров в области дистрибуции сельскохозяйственной техники, сообщает о назначении Татьяны Фадеевой на должность генерального директора
Фото: А. Поликарпов / AGCO-RM

С 1 января 2019 года Татьяна Фадеева вступила в должность генерального директора ООО «АГКО МАШИНЕРИ» (AGCO-RM).

Татьяна Фадеева работает в компании с 2014 года. За это время в сферу ее ответственности входили проекты по локализации производства трактора Massey Ferguson® 6713 и формированию логистических процессов для развития бизнеса запасных частей и готовой техники. Была внедрена автоматизированная система учета товара, произведена интеграция в глобальные системы учета запасных частей корпорации AGCO. В 2017 году Татьяна возглавила отдел продаж и развития дилерской сети; в результате было достигнуто существенное увеличение доли рынка брендов AGCO в России. Учитывая профессиональные успехи и результаты работы Татьяны, было принято решение о ее назначении на пост генерального директора.

Татьяна Фадеева, генеральный директор AGCO-RM:

- AGCO-RM всегда ставит амбициозные цели и идет к ним. За последние несколько лет мы усилили свои позиции: доля компании на российском сельскохозяйственном рынке выросла до 23%, и сегодня нет регионов, которые бы отставали в продажах. В 2019- 2020 годах мы намерены и дальше увеличивать присутствие брендов AGCO на российском рынке за счет внедрения стратегии разделения каналов дистрибуции, которая позволит дилерам сфокусироваться на каждом из брендов.

Приоритетами AGCO-RM были и остаются улучшение качества поддержки наших клиентов и предложение им решений для сельского хозяйства с учетом инновационных технологий и продуктов, имеющихся в портфеле AGCO.

Показать еще

Читайте такжеПревосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL

Рекомендации
Реклама
Рекомендации
Спецпроект
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
Спецпроект
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
Спецпроект
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Спецпроект
Ежегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией