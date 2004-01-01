Партнерский материал. Долговечные шины: Alliance Tire Group увеличивает гарантию до 10 лет

Группа компаний Alliance Tire Group (ATG), принадлежащая компании Yokohama Rubber Co Ltd., ввела новую десятилетнюю гарантию на исполнение и материалы специальных сельскохозяйственных радиальных шин со стальным ремнем, начиная с 1 января 2019 года. Гарантия на эти шины была удвоена с пяти до десяти лет, что является одним из самых длительных гарантийных сроков в отрасли. На все другие сельскохозяйственные шины ATG гарантия теперь продлена до семи лет. Новая гарантия включает 100-процентную корректировку в течение двух лет использования или до 25% износа протектора, в зависимости от того, какой срок меньше.



Объявление ATG о новых условиях гарантии — это очевидное свидетельство уверенности в опыте собственных инженеров-исследователей, превосходном качестве изготовления на производственных площадках ATG и мощной поддержке в виде знаний и опыта бренда Yokohama. «В Alliance мы уделяем большое внимание инновациям, последним технологиям и компонентам самого высокого качества. Мы абсолютно уверены в качестве и надежности шин Alliance, которые производятся на наших современных высокотехнологичных заводах. Вот почему сегодня мы предлагаем лучшие в отрасли условия гарантии нашим клиентам», — говорит Анджело Норонья, президент ATG в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.



Одновременно продлевается до семи лет гарантия на другие виды сельскохозяйственных шин. Обе гарантии распространяются на артикулы, выпускаемые под марками ATG Alliance, Galaxy, Primex и другие бренды шин для тракторов, сельскохозяйственного транспорта, передних осей, спецтехники, комбайнов, пропашной техники и опрыскивателей. «Мы очень гордимся тем, что объявляем о продлении гарантийных сроков, поскольку это явная дополнительная выгода для наших клиентов. Качество и надежность наших шин — основа для такого длительного гарантийного срока — являются очевидными подтверждениями заявленной нами ценности продукции за уплаченные деньги», — завершает Анджело Норонья.



Подробная информация об условиях гарантии приведена на сайте компании: www.atgtire.com .

