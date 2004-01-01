Партнерский материал. «Объединенная Вагонная Компания» поставит торговому дому «Риф» 700 зерновозов

Модель 19-9549 позволяет использовать полную грузоподъемность вагона (76 т). Благодаря тому, что хоппер оснащен ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой 25 тс и кузовом с увеличенным до 120 м³ объемом, вагон обеспечивает эффективную перевозку широкой номенклатуры зерновых грузов, давая возможность загрузить до 6 т зерна больше, чем в типовой. Так, при использовании хопперов производства НПК ОВК для перевозки 50 тыс. т зерна нужно отправить примерно на целый состав вагонов меньше за счет повышенной грузоподъемности модели 19-9549. Это позволяет сократить вагонный парк почти на 10%. Таким образом, грузоотправитель вывозит больше грузов меньшим количеством вагонов, повышая эффективность своей работы.



Все типы погрузочно-разгрузочных терминалов принимают данную модель, вагон полностью совместим с текущей инфраструктурой. Пять загрузочных люков обеспечивают равномерное распределение груза в вагоне, а уплотнители на люках надежно защищают груз от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.



За счет использования тележки модели 18-9855 значительно увеличен межремонтный пробег вагона ─ до 1 млн км (или восьми лет), что позволяет сократить эксплуатационные расходы почти втрое на всем жизненном цикле. В то же время вагон для перевозки зерна на типовой тележке направляется в деповской ремонт уже после 110 тыс. км пробега (или через три года).



Марина Турянская, директор торгового дома «Риф», комментирует: «Наша компания активно развивает сотрудничество с поставщиками из разных регионов России и стремится предложить оптимальные цены, удобные схемы работы и эффективный транспорт, который доставит груз по назначению в полной сохранности и точно в срок. Зерновозы ОВК полностью соответствуют нашим высоким требованиям и позволяют обслуживать растущий грузопоток меньшим количеством вагонов, соответственно, снижать издержки и сохранять цены на услуги на запланированном уровне».



ТД «Риф» имеет успешный опыт работы с вагонами производства НПК ОВК. В текущем парке экспортера суммарное количество тихвинских вагонов составляет 500 единиц.

