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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Мегамикс» на выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019»
«Мегамикс»
|
Февраль 2019
С 29 по 31 января 2019 года в павильоне № 75 ВДНХ прошла XXIV Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», которая на три дня собирает специалистов АПК со всего мира для обсуждения наиболее актуальных вопросов отрасли
Фото: «Мегамикс»

На выставке были представлены новейшая техника, технологии, продукция и услуги в агропромышленной сфере. В выставке приняли участие 440 компаний из 28 стран и 41 региона России. Занимаемая площадь выставки - свыше 24,5 тыс. кв. м.

Группа компаний «Мегамикс» - крупнейший российский производитель премиксов и белково-минеральных концентратов для животных и птицы. Компания традиционно принимает участие с одним из самых масштабных, эргономичных и ярких стендов, на котором представлены последние результаты инновационных разработок в сфере кормления. Все дни выставки стенд выступал площадкой для переговоров, встреч партнеров и обсуждения актуальных вопросов животноводства и кормления: встречи с руководством и специалистами «Мегамикс» расписаны на несколько дней вперед.

«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»

У посетителей стенда была уникальная возможность получить консультации от ведущих европейских специалистов в области свиноводства Алоиса Лауэ и Петера Маас.

ведущих европейских специалистов в области свиноводства Алоиса Лауэ и Петера Маас

Настоящим украшением павильона №75 стали космические девушки, не оставившие равнодушными ни одного посетителя выставки.  

«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»

В этом году компания представила рынку свою уникальную разработку: «Мегалайф Дренч», экспозиция с которым украсила главный вход в павильон.

На третий день традиционно проходила церемония награждения. «Мегамикс» награжден за использование инновационных информационных технологий на стенде на выставке «MVC:Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019».

Компания «Мегамикс» выражает благодарность всем партнерам и посетителям стенда за продуктивную работу и визиты!

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