Партнерский материал. Тракторы «Ростсельмаш» серии 3000

При этом рост расхода топлива с увеличением мощности машины нелинеен, и энергонасыщенный тягач в этом плане тоже выигрывает у двух менее производительных тракторов. К тому же понадобится в два раза меньше орудий и механизаторов, а широкозахватные агрегаты дают огромный выигрыш по производительности, позволяют снизить количество проходов по полю, что означает меньшее уплотнение грунта, меньшее разрушение плодородного слоя истирающим воздействием движителей. И обслуживать один трактор проще и дешевле, чем два.



Тракторы «Ростсельмаш» серии 3000

Серия 3000 включает четыре энергонасыщенных шарнирно-сочлененных полноприводных трактора: RSM 3435 мощностью (nom/max) 440/466 л. с. и крутящим моментом 1475/1992 Н·м при 2000/1400 об./мин.; RSM 3485 мощностью (nom/max) 492/527 л. с. и крутящим моментом 1645/2219 Н·м при 2000/1400 об./мин.; RSM 3535 мощностью (nom/max) 542/579 л. с. и крутящим моментом 1814/2449 Н·м при 2000/1400 об./мин.; RSM 3575 мощностью (nom/max) 583/628 л. с. и крутящим моментом 1950/2542 Н·м при 2000/1400 об./мин.



На тягачи будут ставить двигатели Cummins QSX15 с Common Rail, предназначенные для сельскохозяйственных машин и электрогидравлическую трансмиссию с АКПП Caterpillar 16х4 с мультидисковым сцеплением и охлаждением в масляной ванне.



Тракторы будут оснащаться гидравлической системой производительностью 208 л/мин. В комплекте — четыре пары гидромуфт 1/2", муфты 3/4" с линией обратного слива без давления (для пневматических сеялок опционально предлагается система производительностью 303 л/мин., шесть пар гидромуфт).



Узел агрегатирования с орудиями комплектуется по требованию заказчика. В базовом варианте устанавливается тяговый брус с допустимой вертикальной нагрузкой в 4082 кг (или с усиленным в 5443 кг). По требованию устанавливают трехточечную навеску CAT IV (9525 кг на оси подвеса, 5900 кг на удалении 610 мм от оси подвеса) и ВОМ 1000 об./мин.



Эти машины вобрали в себя весь полувековой опыт Versatile, результаты обратной связи «Ростсельмаш» от партнеров и самые удачные находки отрасли вообще. Родовые черты тракторов RSM серии 3000: двигатели Cummins — уверенность в работе, огромный ресурс, экономия горючего; мощные мосты с легендарными внешними бортовыми редукторами (усиленные для данной серии) — долговечные, разработаны специально под спарку (и строенные колеса); традиционная поставка со спаренной резиной на обоих мостах (для RSM 3435 | 3485 передние/задние 710/70R42, для RSM 3535 | 3575 передние/задние 800/70R38); очень «гибкая» рама — постоянное зацепление колес с грунтом, малый радиус разворота, отличная проходимость на любом рельефе; продуманная компоновка и топливный бак в геометрическом центре — оптимальная и постоянная во времени развесовка по осям; комфорт и простота во всем — легко управлять, без затруднений обслуживать.



Да, одна из изюминок тракторов «Ростсельмаш» серии 3000 такова, что на полноценное ЕТО одному оператору требуется всего порядка получаса! Все обслуживаемые узлы, точки смазки расположены удобно, все, что нужно открыть, открывается легко, все, что нужно заменить, меняется просто и быстро.



Управление рабочими системами трактора размещено на правом подлокотнике кресла оператора. Панель понятна, символы хорошо считываются, кнопки в удобном доступе. Традиционно цвета кнопок управления гидрораспределителями соответствуют цветам муфт.



В базовую комплектацию уже включена система дистанционного мониторинга Agrotronic™. В реальном времени она передает сведения о местонахождении машины, скорости, запасе топлива, остановках и простоях, загрузке узлов и агрегатов (обороты двигателя, температура и давление масла, температура охлаждающей жидкости и т. д. ).



Это дает владельцам машин огромные возможности для оптимизации работы. Плюс в помощь оператору — круиз-контроль, радар скорости, управление разворотной полосой, возможность программирования работы АКПП и гидросистемы. И конечно, для увеличения производительности и качества работы, снижения нагрузки на оператора машины можно оснастить системами автовождения.



Тракторы зачастую проводят в полях круглые сутки. Это было учтено при разработке системы освещения: шесть мощных, хорошо сориентированных, фар спереди и четыре сзади обеспечивают хороший рабочий свет.



Примеры агрегатирования тракторов RSM серии 3000

Мы привели примеры агрегатирования, которые проверены на практике в условиях черноземов и легких почв. Для глинистых фонов требуется корректировка. При этом обязательно следует учитывать, что загрузка двигателя должна находиться в пределах 90-95%. Меньшая снизит рентабельность трактора, большая негативно скажется, прежде всего, на моторе.



Пожалуй, стоит сказать еще несколько слов о выборе мощных тракторов. Если рассматривать машины вообще, с точки зрения «чистой физики», тягачи относительно невысокой мощности выглядят более выигрышно по параметрам соотношения мощности к рабочей ширине захвата орудия.



Но практика — это факты, а факты таковы: там, где трактор с мотором 220 л. с. на вспашке показывает среднюю производительность 1,5-3 га/час, RSM 3435 делает 4 (оборотный)-5 га/час, а RSM 3535 соответственно 4,6 (оборотный)-6 га/час. Выигрыш по времени — практически в два раза. При этом, как мы отмечали, расход топлива увеличивается нелинейно, машина оказывается экономичнее. Плюс сокращение проходов по полю — это хорошо для самого поля. Разумеется, все то же касается любых других агрегатов.



Трактор RSM 3535, первый из линейки, будет доступен для заказа в 2019 году. Сейчас на конвейере «Ростсельмаш» собирают первую парию. Заметим, что показанная на агросалоне осенью 2018 года машина вызвала неподдельный интерес у сельхозпроизводителей, и представители каждой из многочисленных делегаций, посещающих производство, задают вопросы о готовности трактора к выпуску.

