Партнерский материал. ГК «ЭФКО» рассказала как продлить молочную продуктивность коров

Выставка проходила в конце января 2019 года в Москве на ВДНХ. В рамках конференции «Инновационные технологии производства кормов в скотоводстве» инженер-технолог ГК «ЭФКО» Сергей Кудинов рассказал, что жирные кислоты, содержащиеся в пищевых добавках, напрямую воздействуют на жирно-кислотный состав в молоке коровы. Любой перекос по жирным кислотам в составе потребляемых продуктов негативно сказывается на здоровье животного и человека.



«Потребляемые в России кормовые добавки, как правило, не могут полностью компенсировать физиологическую потребность в энергии и необходимый состав жирных кислот для поддержания молочной продуктивности, — отметил Сергей Кудинов. — Таким образом, возникает дисбаланс в обмене веществ. Сбалансированные смеси европейского производства имеют более качественный состав, но стоят на порядок дороже, из-за этого животноводы не всегда могут позволить ввести их в рацион животного».





Фото: «ЭФКО»



Специалисты ГК «ЭФКО» сотрудничают с ведущими научно-исследовательскими институтами страны постоянно находятся в научном поиске, ведут собственные разработки и производят ингредиенты для комбикормов сельскохозяйственных животных и птицы на основе отечественного не ГМ-сырья. Продукция компании по качеству не уступает иностранным аналогам, при этом особое внимание уделяется сбалансированности состава рецептур.



На выставочном стенде компании «ЭФКО» присутствующие смогли ознакомиться с образцами выпускаемой продукции — компонентами комбикормов: подсолнечным и соевым шротами и маслами, соевой оболочкой. В течение всех дней выставки специалисты ГК «ЭФКО» оказывали профессиональные консультации по кормлению КРС, свиней и птицы для получения максимального эффекта от животноводческой деятельности.

