Партнерский материал. Минсельхоз России развивает сотрудничество с Международным эпизоотическим бюро

Стороны обсудили эпизоотическую ситуацию в России, участие нашей страны в международных проектах МЭБ и другие вопросы сотрудничества.



Как отметил глава Минсельхоза, Международное эпизоотическое бюро эффективно решает задачи по обеспечению гарантий безопасности пищевых продуктов животного происхождения во всем мире. Являясь ведущей международной организацией по противодействию возникновения и распространения болезней животных, бюро позволяет странам наращивать экспорт безопасной животноводческой продукции. По словам Дмитрия Патрушева, для России это также является основополагающей задачей.



Одной из ключевых тем встречи стал вопрос о статусе Российской Федерации как страны, имеющей зону, свободную от ящура без вакцинации. Министр подчеркнул, что Россия проводит серьезную работу для восстановления этого статуса. Так, гармонизированы требования по ящуру с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ — издан приказ Минсельхоза России об утверждении новых ветеринарных правил по этому заболеванию.



Кроме того, продолжается работа для получения Россией статуса страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (БСЕ).



Также стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества МЭБ с российскими профильными организациями, в частности с Федеральным центром охраны здоровья животных, а также «Всероссийским государственным Центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».



В завершение встречи Дмитрий Патрушев отметил, что Россия открыта к эффективному диалогу и взаимовыгодной работе с бюро, и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

