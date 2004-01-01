Партнерский материал. ONE: Конференция идей Alltech объявляет имена хедлайнеров мероприятия

ONE19 — это уникальная международная конференция, которая выходит за рамки культур и промышленного производства, представляя инновационные решения возникающих задач в сфере сельского хозяйства, бизнеса, здоровья и благополучия, пивоварения и винокурения, а также повседневной жизни.



Ключевыми спикерами и ведущими 35-ой конференции ONE — ежегодного мероприятия, открывающего миру новаторские идеи, — станут Беар Гриллс и Крис Зук.





Беар Гриллс — британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель, спикер конференции ONE: Конференция идей Alltech (ONE19).Фото: Alltech



Беар Гриллс — один из наиболее узнаваемых лиц в приключенческом туризме и выживании в дикой природе, займет главное место на сцене ONE19. Гриллс был основным участником семи сезонов шоу «Человек против природы» канала Discovery, номинированного на премию «Эмми» и ставшего самым популярным шоу на планете. Отмеченный наградой Британской академии кино и телевидения (BAFTA), Гриллс обучался боевым искусствам с юных лет, впоследствии усовершенствовав свои навыки выживания во время службы в 21 полку специальной авиадесантной службы. Когда он сломал спину во время неудачного прыжка с парашютом, твердость характера и решимость Гриллса позволили ему преодолеть долгий процесс выздоровления и продолжить свой путь, став самым юным человеком, достигнувшим вершины Эвереста.



Гриллс также является автором бестселлеров, шефом подразделения Королевской морской пехоты Великобритании, самым молодым из когда-либо занимавших пост руководителем скаутов Соединенного Королевства, первым послом мирового скаутского движения (всего в мире сейчас более 50 млн скаутов).





Крис Зук — автор бестселлеров и бизнес-консультант, спикер конференции ONE: Конференция идей Alltech (ONE19).Фото: Alltech



Присоединится к ключевому составу и Крис Зук, автор бестселлеров по лидерству и бизнес стратегии, партнер — советник широко известной консалтинговой фирмы Bain & Company. Зук специализируется на сопровождении компаний в поисках новых источников прибыльного роста и внутреннего самосовершенствования компаний для их большей подвижности и способности к реализации идей. Лондонский Times включил его в список «50 самых влиятельных бизнес-мыслителей мира», публикуемый два раза в год. «Руководство к стратегии Financial Times» также назвали его «одним из самых интересных стратегических мыслителей наших дней».



Флагманскую конференцию Alltech ежегодно посещают около 4 тыс. человек из более чем 70 стран мира, которые мечтают о большем и ищут решения для улучшения их бизнеса и мира вокруг. Сама конференция выходит за рамки высококлассных презентаций, приглашая участников осуществить знакомство с местными достопримечательностями «Пырейного штата», как шутливо называют штат Кентукки американцы, и неформально пообщаться с единомышленниками со всего мира.



Участники конференции параллельно с пленарными заседаниями спикеров мирового уровня, которые будут блестать на сцене, освещая вечные темы того, как добиться успеха и не терять упорства, смогут посетить тематические и специализированные сессии с экспертами таких отраслей как аквакультура, мясное и молочное скотоводство, растениеводство, свиноводство, птицеводство, коневодство, здоровье и благополучие, бизнес, пивоварение и винокурение. Дополнительные спикеры и темы сессий конференции ONE19 будут объявлены в ближайшее время.



Узнать больше и зарегистрироваться на конференцию можно на сайте one.alltech.com . Зарегистрируйтесь сейчас и сэкономьте $200. Следите за новостями конференции ONE19 в Facebook и присоединяйтесь к нашим обсуждениям.

