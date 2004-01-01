Партнерский материал. «Мегамикс» на выставке «АгроФарм-2019»

Впервые в России в ГК «Мегамикс» - программа оптимизации рационов и управления фермой NDS Professional: платформа, основанная на модели CNCPS 6.55 (Корнеллский университет, США) с линейной и нелинейной оптимизацией. Программа предназначена для поддержки практикующих нутриционистов, специализирующихся на кормлении жвачных, помогает в управлении питанием и принятии решений на месте.



Более подробно о NDS Professional рассказал технолог компании, эксперт по кормлению Геннадий Селиванов: «Это современная программа с самыми большими возможностями по расчету рационов. Ее преимущество заключается в том, что она содержит не только линейный оптимизатор, но и нелинейный симплекс. Это говорит о том, что теперь, формируя рацион, программа учитывает перевариваемость по часам, например, такого показателя как НДК. То есть во время работы над рационом подбирается оптимальное соотношение белков и углеводов, благодаря чему у коровы идет максимальное усвоение энергии и всех видов белков, которые образуются при пищеварении. А это, в свою очередь, дает оптимальное образование молока и привеса, если мы говорим о молодняке».





Фото: «Мегамикс»



Еще одна новинка, представленная на выставке, — разработанный специалистами ГК «Мегамикс» уникальный продукт «Мегалайф Дренч» с оптимальным балансом доступного кальция и легкоусвояемой энергии, помогающий быстрому восстановлению животных после отела и оптимальной работе рубцовой микрофлоры.



«Это не воля предприятия, а вынужденная необходимость применения для того, чтобы увеличить продуктивное долголетие коров. Потому что генотип сейчас очень высокий, высокопродуктивные коровы очень требовательны к минеральному обмену, и восстановить его, снизить послеродовые осложнения, — задачу, которые как раз выполняет «Мегалайф Дренч». Когда мы применили принудительное дренчевание, чтобы решить вопросы кетоза, гипокальциемии, пареза у коров, а также восстановить рубцовую микрофлору, то сразу получили эффективный результат», — рассказал эксперт по животноводству компании «Мегамикс» Владимир Слушков.





Фото: «Мегамикс»



Стенд компании по традиции стал площадкой для переговоров: в дни выставки проходило множество деловых встреч, каждый посетитель получил консультации от ведущих специалистов отрасли.



<br />



Компания «Мегамикс» выражает благодарность посетителям и партнерам заплодотворное сотрудничество на выставке!