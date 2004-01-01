Партнерский материал. ГК «ЭФКО»: замена в составе комбикорма подсолнечного масла на соевое оказывает положительное влияние на приросты живой массы свиней

Цель настоящего исследования — определить экономическую эффективность применения двух вариантов рецепта комбикорма и влияние на продуктивность и состав тела откармливаемых свиней.



Исследование проходило на базе вивария ВНИИФБиП в городе Боровске Калужской области на помесных поросятах (датский йоркшир и датский ландрас). Длительность откорма составила 87 дней до веса 105 кг.



Технологи ГК «ЭФКО» совместно с учеными ВНИИФБиП для этой цели поставили две группы поросят по восемь голов одинакового возраста и веса. Контрольная группа получала полнорационные комбикорма на ячменно-пшеничной основе с вводом в их состав соевого шрота и подсолнечного масла, опытная группа получала полнорационные комбикорма на ячменно-пшеничной основе с вводом в их состав соевого шрота и соевого масла.



Эксперимент был разделен на два периода, согласно нормам питательности: 1) 52 дня — от 35 до 75 кг, 2) 35 дней — от 75 до 105 кг живой массы. Каждому периоду соответствовали одинаковые по составу и питательной ценности комбикорма. Кормление свиней проводили два раза в сутки (в 9.00 и в 16.00 часов) на протяжении всего опыта, в соответствии с программой кормления, рассчитанной на получение привеса до 750-850 г в сутки. Животные содержались в клетках группами, поение производилось из автопоилок.



В результате проведенного исследования животные опытной группы раньше достигли живой массы 105 кг при среднесуточных привесах 797±18 г, в контрольной группе за 87 дней свиньи достигли 103,6 кг веса при среднесуточных привесах 780±21 г. Кроме того, у опытной группы был отмечен более низкий расход корма на единицу прироста — на 2,06%, сырого протеина и обменной энергии — на 6,96% и 1,86% соответственно. Эти данные подтверждаются балансовым опытом по переваримости, где была выявлена четко выраженная тенденция ее повышения в корме: азота — на 0,77%, кальция — на 2,62% и фосфора — на 0,8%. В тушах забитых животных отмечено снижение отложения внутреннего жира на 21% (0,16 кг), подкожного жира — на 0,72%, массы кости в полутушах, увеличение энергетической ценности полутуш.



В случае ввода в комбикорма полножирной сои как компонента соевого масла имеющиеся антипитательные факторы (повышенное количество клетчатки, уреазы и ингибиторов трипсина, наличие аглютининов) отрицательно сказываются на общей переваримости белка и жира в комбикорме. Это приводит к снижению потребления корма, расстройству пищеварительной системы, снижению усвояемости сухого вещества, азота, кальция, фосфора, угнетению общего состояния животного, снижению привесов и экономики выращивания. И наоборот — замена в составе комбикорма подсолнечного масла на соевое оказала положительное влияние в опытной группе на приросты живой массы, качество туш, в частности соотношение: «мясо/сало», «мясо/кость», «масса туши/подкожный жир» по сравнению с контрольной группой.





