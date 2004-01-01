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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Ситуация на российском рынке аминокислот в 2018 году
FEEDLOT
Февраль 2019
В 2018 году российский рынок аминокислот отличился положительной динамикой в потреблении, которое выросло за год на 15% и отрицательной — в цене, снижение которой составило порядка 20-35%
Фото: FEEDLOT

Метионин

По оценочным данным компании FEEDLOT, в 2018 году в Россию было ввезено около 30 тыс. т метионина, что на 10% меньше, чем в 2017 году. Крупнейшим поставщиком данной аминокислоты в нашу страну является Бельгия, доля которой составляет свыше 75% в общем объеме импорта данной аминокислоты. Экспорт российского метионина, произведенного на заводе «Волжский оргсинтез», за год составил свыше 6 тыс. т.

В конце 2018 года стоимость импортного метионина в России находилась на отметке 2,6 евро/кг. С начала года стоимость импортного метионина снизилась более чем на 20%.

Лизин

По оценочным данным компании FEEDLOT, в 2018 году было поставлено порядка 74 тыс. т лизина, что на 20% больше, чем в 2017 году. Основными странами-поставщиками являются Индонезия (свыше 50%), Республика Корея (более 25%) и США (порядка 11%).

Цена на лизин в России в конце 2018 года находилась в диапазоне 1,6-1,7 евро/кг, при этом в Европе средняя цена была несколько ниже и составляла 1,24 евро/кг. В России с начала 2018 года стоимость лизина снизилась на 30%.

Треонин

Согласно данным компании FEEDLOT, за прошлый год в Россию было поставлено около 32 тыс. т треонина, что на 12% больше, чем в 2017 году. В России значительный спрос приходится на треонин китайского происхождения, доля которого в общем объеме импорта составляет более 98%, а цена в конце года находилась на отметке 1,4 евро/кг. С начала 2018 года она снизилась более чем на 20%.

Триптофан

Аминокислоты триптофан в нашу страну в 2018 году было привезено порядка 0,8 тыс. т, что на 40% больше, чем год назад. Всего три страны являются поставщиками триптофана в Россию: Китай — свыше 50%, Индонезия — около 40% и Франция — порядка 10%. В конце 2018 года в России средняя цена на данную аминокислоту составила 9,7 евро/кг, а в Европе — 7,9 евро/кг. С начала 2018 года цена на российском рынке упала на 35%.

В начале 2019 года российский рынок аминокислот характеризуется достаточно стабильным спросом и ценой.

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