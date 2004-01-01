Партнерский материал. ADAMA расширяет свои возможности в сфере НИОКР благодаря инвестициям в новый «рай для химиков»

Центр располагает современными лабораториями органической химии, аналитической химии, формуляции, а также пилотными производственными мощностями. Он расположен рядом с заводом ADAMA по производству средств защиты растений.



«Я считаю, что этот центр — рай для химиков, потому что он наполнен самым современным оборудованием и способствует развитию сотрудничества и партнерских отношений с исследовательскими группами и научными кругами, — комментирует открытие нового центра вице-президент ADAMA по инновациям, развитию, исследованиям и регистрации Элад Шабтай. — Улучшенные возможности нашего нового центра позволяют нам стабильно расширять ассортимент нашей продукции, готовя нас к будущим вызовам в сфере защиты растений».



Всего в компании работают четыре научно-исследовательских центра в Израиле, Китае, Бразилии и Индии, где занято 400 ученых-химиков.



Приглашаем вас сделать видеотур по новому центру .

