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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ADAMA расширяет свои возможности в сфере НИОКР благодаря инвестициям в новый «рай для химиков»
ADAMA
|
Февраль 2019
Компания ADAMA открыла новый научно-исследовательский центр в Неот-Ховав, Израиль, с целью расширения и ускорения собственных исследований и разработок в области СЗР, углубления понимания пробелов в процессе НИОКР, а также повышения эффективности
Фото: ADAMA

Центр располагает современными лабораториями органической химии, аналитической химии, формуляции, а также пилотными производственными мощностями. Он расположен рядом с заводом ADAMA по производству средств защиты растений.

«Я считаю, что этот центр — рай для химиков, потому что он наполнен самым современным оборудованием и способствует развитию сотрудничества и партнерских отношений с исследовательскими группами и научными кругами, — комментирует открытие нового центра вице-президент ADAMA по инновациям, развитию, исследованиям и регистрации Элад Шабтай. — Улучшенные возможности нашего нового центра позволяют нам стабильно расширять ассортимент нашей продукции, готовя нас к будущим вызовам в сфере защиты растений».

Всего в компании работают четыре научно-исследовательских центра в Израиле, Китае, Бразилии и Индии, где занято 400 ученых-химиков.

Приглашаем вас сделать видеотур по новому центру.

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