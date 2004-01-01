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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Alliance A585: навстречу новым тенденциям в сельском хозяйстве
ATG
|
Февраль 2019
На международной выставке сельскохозяйственной техники SIMA 2019 компания Alliance Tire Group представила новую универсальную шину Alliance A585, предназначенную для применения как на открытой почве, так и на твердых дорожных покрытиях
Фото: ATG

Инновационная шина обеспечивает работу в сложных условиях телескопических погрузчиков, экскаваторов с обратным ковшом и компактных погрузчиков. Эти машины зачастую эксплуатируют на разных типах покрытий, например, на открытой почве, бетоне или заасфальтированных площадках. А значит, к машине в таких условиях предъявляются особенно жесткие требования с точки зрения надежности, безопасности и производительности. Не последнюю роль в обеспечении данных характеристик играют шины. Созданная с учетом этих требований новаторская модель A585 обладает уникальным рисунком протектора. Для ее изготовления был разработан специальный состав смеси резины. Комплексный подход инженеров ATG позволил создать действительно универсальную шину, обладающую оптимальным соотношением цены и качества с точки зрения надежности, характеристик, износостойкости и срока службы шин.

Гилад Горовиц (Gilad Horovitz), инженер ATG по инновационным технологиям и разработке продукции, говорит, что на разработку новой модели A585 его вдохновили набирающие обороты тенденции в сельском хозяйстве. «Земледельцы все чаще предпочитают многоцелевое применение техники, и эффективность играет предельно важную роль. Все больше и больше фермеров увеличивают свои хранилища и пытаются сэкономить на каждом этапе. В то же время небольшие фермы либо консолидируются, либо поручают работы подрядчикам. И здесь наблюдается явная тенденция к синтезу сельскохозяйственного и промышленного типов деятельности, а значит, возникает потребность в специальной технике. Совершенно новая модель A585 — идеальный пример шин, разработанных с учетом этой тенденции», — отмечает Горовиц.

Производительность транспортного средства прежде всего

Сегодня на первый план в деятельности любого хозяйства выходит необходимость уменьшения времени простоев и затрат на ремонт техники. В связи с этим инженеры-разработчики компании ATG изучили требования деятельности в усадьбах и на стройплощадках, на муниципальных объектах и во время работ с материалами. В результате конструкция A585 со стальным брейкерным поясом обеспечивает надежную защиту от проколов; усиленные боковины обладают большим сопротивлением повреждениям от острых предметов и гравия,; а специальный состав для протектора в сочетании с увеличенной глубиной рисунка и высоким коэффициентом пустотности протектора (соотношение количества резины и пустот) обеспечивают стойкость к порезам и истиранию и длительный срок эксплуатации шин даже на высокоабразивных покрытиях — бетоне или асфальте.

В то же время крупные и разнонаправленные блоки протектора обеспечивают отличную устойчивость на земле. «Продуманная конструкция новой модели A585 обеспечивает оптимальную несущую способность, мощное сцепление и тягу, превосходную способность к самоочистке, высокий комфорт и безопасность во время поездок по дорогам и отличную топливную эффективность», — заключает Горовиц. В настоящее время уже доступны шесть размеров шины Alliance 585 с новым рисунком: 460/70R24, 500/70R24, 400/70R20, 440/80R24, 340/80R18 и 400/70R18.

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