Партнерский материал. Специалисты ГК «ЭФКО» рассказали об основных принципах работы компании с поставщиками сырья

В ходе конференции участники получили практические рекомендации по выращиванию подсолнечника, узнали о тенденциях и перспективах российского рынка масличных, приняли участие в обсуждении актуальных вопросов посевной кампании.



Коммерческий директор ООО «Зерновая компания «ЭФКО» Сергей Ковалевский рассказал собравшимся об условиях по приемке товарного подсолнечника в компании «ЭФКО», ведь культуру нужно не только посеять и вырастить, но и выгодно реализовать в дальнейшем. В частности, он подробно ознакомил сельхозтоваропроизводителей со всеми тонкостями базисов поставок товарного подсолнечника и основными принципами работы компании. «Мы являемся участниками хартии АПК и работаем напрямую с сельхозтоваропроизводителями. У «ЭФКО» 11 собственных и 40 сторонних элеваторов по масличным. Расположены они в основных районах выращивания подсолнечника — здесь, на Черноземье, в Южном федеральном округе и Поволжье. Это очень удобно для наших партнеров с точки зрения логистики. Также мы располагаем обширным парком автотранспорта, который предоставляем сельхозтоваропроизводителям для доставки сырья на элеватор, — объясняет Сергей Ковалевский. — В нашей компании разработан ряд инвестиционных программ, направленных на выращивание масличных. Это могут быть денежные инвестиции, а, если это касается сои, то предоставляем семена под будущий урожай товарной сои, которую мы забираем потом для своего завода».



Слова докладчика дополнил руководитель ЗАО «Авангард» из Каменского района Воронежской области Евгений Рогозин: «С «ЭФКО» работаем на постоянной основе, менеджеры компании всегда с нами на связи — консультируют по ценам, оперативно делают контроль анализов нашего сырья, полностью сопровождают сделку: начиная от документального оформления и заканчивая финальным расчетом по договору».



Прошедшее мероприятие оказалось полезным для обеих сторон — сельхозтоваропроизводители задали много вопросов практического характера. Благодаря такому общению, у производителей есть возможность узнать напрямую о потребностях и «движении» рынка.

