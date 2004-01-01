Партнерский материал. Российские экспортеры АПК смогут получить до 100 млрд рублей льготных кредитов

Как отмечают эксперты банка, льготное кредитование предприятий АПК становится не только потенциальным драйвером роста развития сферы кредитования в нашей стране, но и способствует достижению стратегической цели российских аграриев по удвоению агроэкспорта к 2024 году. По данным Минсельхоза РФ, с 1 июля 2018 года по 21 февраля 2019-го экспортеры зерна реализовали на внешних рынках свыше 33 млн т зерна — на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. За 2017 год объем экспорта составил 43,2 млн т зерна. По прогнозу агроведомства, в 2019 году урожай зерна может составить порядка 118 млн т, а к 2024 году этот показатель вырастет до 137,5 млн т. В этой связи руководство Банка уделяет особое внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества с компаниями агропромышленного комплекса. Ранее Московский кредитный банк предоставил крупнейшему российскому экспортеру зерна ТД «РИФ» предэкспортное финансирование в рамках мультивалютного кредитного договора.



«Агропромышленный комплекс играет все более заметную роль в российском несырьевом неэнергетическом экспорте, так, в 2018 году экспорт продукции АПК увеличился на 20% до $25 млрд. Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, — одно из стратегических направлений банка, — комментирует Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса. — Мы рады работать с группой GLENCORE — ведущей компанией, обеспечивающей выход российских товаров на зарубежные рынки».

