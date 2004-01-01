Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.789
eur
74.517
moex
2465.82
brent
65.77
пшеница
453.4
сахар
12.36

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российские экспортеры АПК смогут получить до 100 млрд рублей льготных кредитов
Московский кредитный банк
|
Март 2019
Московский кредитный банк продолжает развивать сотрудничество с предприятиями агропромышленного комплекса. В рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам банк предоставил «Гленкор Агрикалчер МЗК» финансирование экспортных поставок зерновых по льготным процентным ставкам. В целом программа кредитования Московским кредитным банком компаний аграрного сектора предполагает открытие льготных кредитных линий до 100 млрд руб. в год
Фото: М. Стулов / Ведомости

Как отмечают эксперты банка, льготное кредитование предприятий АПК становится не только потенциальным драйвером роста развития сферы кредитования в нашей стране, но и способствует достижению стратегической цели российских аграриев по удвоению агроэкспорта к 2024 году. По данным Минсельхоза РФ, с 1 июля 2018 года по 21 февраля 2019-го экспортеры зерна реализовали на внешних рынках свыше 33 млн т зерна — на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. За 2017 год объем экспорта составил 43,2 млн т зерна. По прогнозу агроведомства, в 2019 году урожай зерна может составить порядка 118 млн т, а к 2024 году этот показатель вырастет до 137,5 млн т. В этой связи руководство Банка уделяет особое внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества с компаниями агропромышленного комплекса. Ранее Московский кредитный банк предоставил крупнейшему российскому экспортеру зерна ТД «РИФ» предэкспортное финансирование в рамках мультивалютного кредитного договора.

«Агропромышленный комплекс играет все более заметную роль в российском несырьевом неэнергетическом экспорте, так, в 2018 году экспорт продукции АПК увеличился на 20% до $25 млрд. Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, — одно из стратегических направлений банка, — комментирует Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса. — Мы рады работать с группой GLENCORE — ведущей компанией, обеспечивающей выход российских товаров на зарубежные рынки».

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Специалисты ГК «ЭФКО» рассказали об основных принципах работы компании с поставщиками сырья
Партнерский материал. Инверсия на рынке витаминов в России в 2018 году
Партнерский материал. Как увеличить доход на подсолнечнике
«Агроинвестор» наградил победителей Первой Общественной премии «АГРОИНВЕСТОР ГОДА»
Партнерский материал. Эксперты ожидают роста железнодорожных перевозок в новом году

Читайте такжеЕжегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»Партнерский материал. Как увеличить доход на подсолнечнике

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией