Чтобы накормить не только нынешнее население Земли, но и позаботиться об активно растущем населении в будущем, мы должны искать новые решения и технологии, которые позволят улучшить эффективность производства сельскохозяйственной продукции. Увеличение урожайности с минимальным воздействием на окружающую среду, механизация сельского хозяйства, сбор и использование данных, генетика растений, использование пестицидов и удобрений — все это является основой нынешнего сельского хозяйства.



Еще совсем недавно полевые опрыскиватели были простыми и редко использовались в хозяйствах. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Количество операций с использованием химических препаратов, также как и внесение жидких удобрений и баковых смесей, превратило опрыскиватель в одну из трех самых важных сельскохозяйственных машин. Опрыскиватели становятся все более сложной, многофункциональной и точной техникой. Опрыскиватель сегодня — это не просто бак для рабочей жидкости, насос и штанга. Современные опрыскиватели оснащены самыми прогрессивными электронными интерфейсам, многочисленными сенсорами, системами спутниковых коммуникаций и навигацией, автоматического контроля нормы внесения, высоты штанги, автоматическим подруливанием, контролем распылителей и многими другими функциями, позволяющими улучшить точность и скорость работ.



Несмотря на то, что внесение жидких удобрений при помощи опрыскивателя не является новой технологией, за последнее десятилетие значительно вырос объем применяемых жидких удобрений. Все больше и больше компаний и агрохолдингов стали отмечать необходимость более точного контроля внесения жидких удобрений в зависимости от типа почвы и требований выращиваемой культуры. Совмещая классические способы сбора образцов почвы с последними технологиями, основанными на анализе изображений, полученных при помощи дронов, возможно создать карту предписаний, которая в последующем будем использоваться для дифференцированного внесения удобрений. Данная технология чрезвычайно популярна при работе с разбрасывателями гранулированных удобрений, но в вопросе внесения жидких удобрений — это все еще инновация. До недавнего времени у нас не было подходящего инструмента в виде распылителя для внесения жидких удобрений, который мог бы работать с широким диапазоном норм внесения, чтобы удовлетворить потребности, указанные в спецификациях образцов почвы и культуры. Стандартный распылитель имеет конструктивные ограничения, связанные как с наличием жиклера с фиксированной пропускной способностью, так и в значительном изменении давления, необходимом для получения незначительного изменения расхода жидкости, что приводит к ограничению применения жидких удобрений, требующему большего диапазона норм внесения.



Компания TeeJet Technologies разработала способ обхода данных ограничений при помощи нового распылителя дня внесения жидких удобрений SJ7A-VR. TeeJet Technologies — всемирно известный производитель семиструйных распылителей для внесения жидких удобрений SJ7A.





Фото: TeeJet Technologies



Серия SJ7A используется многие годы по всему миру, помогая безопасно и эффективно вносить удобрения для огромного ряда культур. Большое преимущество SJ7A перед прочими распылителями для внесения жидких удобрений — это семь однородных сплошных струй, выходящих под углом 15 градусов.







Этот уникальный рисунок распыления жидкости обеспечивает равномерное распределение жидких удобрений с минимальным воздействием на листву и предотвращает значительные потери урожая, возникающие из-за ожогов листвы. Кроме того, равномерность покрытия поддерживается, даже несмотря на вертикальные движения штанги, выводя SJ7A на первые позиции на рынке внесения жидких удобрений.



Следующее поколение распылителей SJ7A от TeeJet Technologies — это распылитель SJ7A-VR (Variable Rate — дифференцированная норма внесения).





Фото: TeeJet Technologies



Данный распылитель сочетает в себе все лучшее от распылителя предыдущего поколения SJ7A, а также включает возможность вносить жидкие удобрения в широком диапазоне норм всего одним распылителем. Секрет технологии VR — это использование прочного эластичного жиклера, изменяющего диаметр пропускного отверстия под действием давления, изменяя таким образом и пропускную способность. Благодаря такому решению, всего один распылитель SJ7A-VR позволяет вносить нормы жидких удобрений эквивалентные 3-4 размерам стандартных распылителей SJ7A. Данное преимущество позволяет получать более широкий ряд норм при стандартных рабочих давлениях, или же значительно расширить диапазон рабочих скоростей при помощи всего одного распылителя.



Как SJ7A-VR работает на практике? До настоящего момента, используя стандартный распылитель с производительность 04: SJ7A-04-VP на скорости 8-10 км/ч можно было получить нормы внесения от 140 л/га до 220 л/га. В то же время, используя SJ7A-VR-X1.0 мы можем вносить нормы от 120 л/га до 441 л/га, таким образом удваивая максимально возможные нормы внесения. Такой широкий диапазон производительности (1,01-2,94 л/мин) делает один распылитель VR эквивалентным четырем стандартным распылителям размеров 03, 04, 05 и 06. Это значит, что теперь можно использовать распылитель SJ7A-VR вместо нескольких стандартных распылителей SJ7A для внесения дифференцированных норм жидких удобрений.



Важно помнить, что распылитель VR не только позволяет получать широкий спектр производительностей при помощи всего одного распылителя, но и дает возможность работать с большим диапазоном скоростей. Например, стандартный распылитель SJ7-04-VP позволяет получать 200 л/га при скорости от 7 км/час до 10 км/час, что является достаточно узким диапазоном по сравнению с распылителем серии VR, который значительно расширяет диапазон рабочих скоростей и позволяет вносить 200 л/га при скорости от 6 км/час до 17 км/час. Данный аспект очень важен в современном мире, так как у нас больше нет необходимости снижать скорость из-за ограничений размера распылителя. Это значит, что можно обрабатывать большую площадь за более короткий период. А, как известно, для всех аграриев время — это деньги.



Новый революционный распылитель SJ7A-VR выпущен в трех версиях (размерах), что позволяет вносить самый широкий диапазон норм от 0,59 л/мин. до 5,92 л/мин., в зависимости от потребностей пользователя. Предыдущие девять размеров распылителя SJ7 сейчас можно заменить всего тремя.



Выбирая новый распылитель TeeJet SJ7-VR, вам больше не придется менять распылитель или жиклер в зависимости от норм, которые нужно внести. Также больше нет узких рамок при выборе рабочих скоростей. При использовании дифференцированного внесения каждый участок поля получает предписанную дозу, и, работая таким образом, вы заботитесь об окружающей среде.



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