Партнерский материал. AUTOSPRAY от KUHN: экстремальная точность опрыскивания

Технология PWM (Pulse Witdh Modulation)

Интеллектуальные форсунки-держателями системы AUTOSPRAY, оснащенные технологией PWM (широкоимпульсная модуляция), позволяют автоматически поддерживать рабочий диапазон давления для оптимальной производительности и долговечности форсунок. Для достижения данного результата поток опрыскивания делится на 20 микроимпульсов в секунду (20 Гц), а система сама контролирует время открытия микропульсаций. Для гарантии безупречного рабочего покрытия импульсные гнезда форсунок AUTOSPRAY установлены вдоль рамы в шахматном порядке.





Фото: KUHN



Очень точно и очень просто

Для оператора в кабине все просто. Больше нет необходимости в ручном режиме регулировать давление в соответствии с многочисленными параметрами, в том числе такими как доза, скорость и, следовательно, размер капли. Для модулированных приложений в технологической карте указана рекомендуемая доза и оператору остается только задать нужный размер капли на терминале ISOBUS.



Система AUTOSPRAY от KUHN отличается высокой точностью опрыскивания и обладает следующими функциями:



- непрерывная циркуляция для мгновенного запуска и предотвращения забиваний,



- индивидуальное отключение форсунок для сведения зоны перекрытия до минимума,



- модуляция дозирования внутри участка (на штанге).





Фото: KUHN



Размер капли: важное агрономическое решение

Выбор оптимального размера капель зависит от целей обработки и является важным агрономическим решением для высокоточного опрыскивания. Теперь с новой системой точного опрыскивания AUTOSPRAY от KUHN оператору легко сделать этот выбор: он может использовать мелкую каплю для контактной обработки, когда позволяют погодные условия, или увеличить ее размер для ограничения дрейфа распыления, при работе с определенными препаратами в соответствующих условиях.





Фото: KUHN



Система AUTOSPRAY была впервые представлена в феврале на выставке SIMA 2019 и станет доступна для продажи в этом году на навесных и прицепных опрыскивателях с подвеской EQUILIBRA.

