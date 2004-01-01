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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. AUTOSPRAY от KUHN: экстремальная точность опрыскивания
KUHN
|
Март 2019
В опрыскивании скорость, давление и расход тесто связаны с типом применяемых форсунок и заставляют операторов ограничивать рабочий диапазон. Система точного опрыскивания AUTOSPRAY от KUHN устраняет все эти трудности и упрощает операции: оператор выбирает размер капли и нужное дозирование и может работать с очень высокой точностью в самом широком диапазоне скоростей. Эксперты международной агровыставки SIMA 2019 высоко оценили инновационную технологию — прицепной опрыскиватель KUHN METRIS 2 с системой AUTOSPRAY был удостоен награды «Машина года 2019»
Фото: KUHN

Технология PWM (Pulse Witdh Modulation)

Интеллектуальные форсунки-держателями системы AUTOSPRAY, оснащенные технологией PWM (широкоимпульсная модуляция), позволяют автоматически поддерживать рабочий диапазон давления для оптимальной производительности и долговечности форсунок. Для достижения данного результата поток опрыскивания делится на 20 микроимпульсов в секунду (20 Гц), а система сама контролирует время открытия микропульсаций. Для гарантии безупречного рабочего покрытия импульсные гнезда форсунок AUTOSPRAY установлены вдоль рамы в шахматном порядке.

Интеллектуальные форсунки-держателями системы AUTOSPRAY
Фото: KUHN

Очень точно и очень просто

Для оператора в кабине все просто. Больше нет необходимости в ручном режиме регулировать давление в соответствии с многочисленными параметрами, в том числе такими как доза, скорость и, следовательно, размер капли. Для модулированных приложений в технологической карте указана рекомендуемая доза и оператору остается только задать нужный размер капли на терминале ISOBUS.

Система AUTOSPRAY от KUHN отличается высокой точностью опрыскивания и обладает следующими функциями:

- непрерывная циркуляция для мгновенного запуска и предотвращения забиваний,

- индивидуальное отключение форсунок для сведения зоны перекрытия до минимума,

- модуляция дозирования внутри участка (на штанге).

Размер капли: важное агрономическое решение
Фото: KUHN

Размер капли: важное агрономическое решение

Выбор оптимального размера капель зависит от целей обработки и является важным агрономическим решением для высокоточного опрыскивания. Теперь с новой системой точного опрыскивания AUTOSPRAY от KUHN оператору легко сделать этот выбор: он может использовать мелкую каплю для контактной обработки, когда позволяют погодные условия, или увеличить ее размер для ограничения дрейфа распыления, при работе с определенными препаратами в соответствующих условиях.

Система AUTOSPRAY была впервые представлена в феврале на выставке SIMA 2019
Фото: KUHN

Система AUTOSPRAY была впервые представлена в феврале на выставке SIMA 2019 и станет доступна для продажи в этом году на навесных и прицепных опрыскивателях с подвеской EQUILIBRA.

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