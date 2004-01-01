Партнерский материал. Новое лицо ритейла: на какие тренды стоит ориентироваться производителям продуктов питания при их продвижении

Это происходит и в России, и в мире. Развитие новых технологий и внедрение инновационных разработок на всех этапах производства позволяет создавать продукцию высокого качества, предлагать потребителю удобные форматы совершения покупок (например, молочные автоматы), развивать локальные марки и мелкосерийное производство. Для отрасли это несомненный плюс. Однако сами производители в таких условиях сталкиваются с целым комплексом проблем, решения для которых им только предстоит найти.



Как развивать бизнес, если конкурировать по параметрам качества уже невозможно? Как продвигать свой продукт, если все производят примерно одно и то же? Как предлагать покупателю выгодную цену, если затраты бизнеса на новые технологии, оборудование и сырье с каждым годом только растут? Эти вопросы будут предметно рассмотрены в рамках Международной специализированной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК», которая пройдет с 28 по 30 мая в московском «Крокус Экспо».



Организатором мероприятия выступает «Асти Групп» — компания с 18-летним опытом выставочной деятельности, имеющая партнерские связи с крупнейшими западными выставочными площадками, в число которых много лет входит голландская VIV. «Асти Групп» обладает международной экспертизой в секторе АПК, которая позволяет эффективно переводить происходящие в отрасли процессы с языка глобальных трендов в русло проектов и решений, понятных бизнесу.



«Все последние исследования в ритейле говорят о том, что потребителю не хватает эмоционального контакта с продуктом, однако перевести этот тренд на язык бизнеса непросто, — говорит Наринэ Багманян, глава «Асти Групп». — Чтобы лучше понять ситуацию, стоит посмотреть на западные примеры, изучить опыт торговых сетей и производителей. Например, польские супермаркеты Mila создали специальную подпрыгивающую упаковку для замороженной рыбы, показав тем самым, что благодаря новым технологиям замороженный продукт имеет все свойства живого. Покупателям такой ход понравился. Эту идею можно развивать разными способами. Скажем, публиковать интересный рецепт прямо на упаковке курицы или индейки, вовлекая покупателя в совместное творчество. Компаниям на рынке сегодня нужно развивать не только технологии производства, но и гибкость своего бизнес-мышления».



Главный тренд последних нескольких лет — предложение покупателю натуральной, качественной и безопасной продукции. Чтобы соответствовать ему, компании вкладывают немалые средства: закупают сырье и корма последнего поколения, меняют технологии выращивания и убоя, переходят на более эффективные и дорогие логистические модели. Все ради того, чтобы их продукция на розничном прилавке встала в один ряд с аналогичными товарами конкурентов. Выход из этой тупиковой для развития бизнеса ситуации — смена формата коммуникации с клиентами всех категорий: от сетевых ритейлеров до конечных потребителей.



«У большинства агропроизводителей сегодня нет четкого понимания того, как разговаривать с потребителем и какую информацию доносить, — говорит Наринэ Багманян. — В итоге мы наблюдаем ситуацию, когда производители внедряют инновации, на их основе производят уникальный продукт в своей нише, однако не могут грамотно презентовать его покупателям и теряют реальное конкурентное преимущество. Сегодня потребитель хочет знать не столько о рекламных достоинствах продукта, сколько о том, какими средствами этот продукт произведен, и какие передовые технологии были использованы. Исходя из этого, он делает вывод о качестве и безопасности продукции».



В таких условиях большое значение приобретает пул партнеров и поставщиков, каждый из которых является гарантом качества продукта на определенном этапе. Если раньше информация о поставщиках оборудования, кормов, очистных систем, расходных материалов была интересна инвесторам и банкам, то сегодня она становится важной и для конечного потребителя.



На выставке «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК» будут представлены производители всех секторов. В их числе немецкий производитель мяса индейки Moorgut Kartzfehn, компания BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG — поставщик технических решений для производства кормов, итальянский производитель секционных бункеров из стекловолокна Eurosilos Sirp и его страновые коллеги из сектора птицеводства — компания Victoria (промышленные инкубаторы) и VALLI (оборудование и системы для птицеводства). А также российско-голландский производитель кормов и добавок «Коудайс МКорма», Jarvis — польский поставщик оборудования для убоя и первичной переработки, американский производитель и дистрибутор оборудования для свиноводства и птицеводства Hog Slat («Хог Слэт РУС»).



Российский блок компаний представлен признанными лидерами индустрии. В выставке примут участие производитель оборудования для послеуборочной обработки и хранения зерновых культур «Мельинвест», который на рынке уже 160 лет, российское представительство мирового лидера бройлерных кроссов COBB Russia, производитель энергоэффективных сэндвич-панелей с пенополиуретаном «ПрофХолод», воронежский завод ROMAX, специализирующийся на создании оборудования для элеваторов и комплексов по переработке сельскохозяйственных культур, компания VAL-CO Russia — производитель средств дезинфекции, систем кормления, поения и создания микроклимата для животноводческих и птицеферм с применением технологий последнего поколения, производитель оборудования для птицеводства «Техна», «Резерв», разрабатывающая светодиодные лампы для животноводства, и другие. Также среди участников будут относительно новые для рынка имена, например, компании «Комбитех» и «Остергорд», производящие оборудование для создания рыбной муки.



Еще один тренд связан с гастрономической модой на те или иные продукты, которую диктуют кафе и рестораны. Жители больших городов хотят приготовить дома то, что пробовали у шеф-повара. Таким образом, например, несколько лет назад сформировался спрос на мясо индейки как альтернативу курятине, затем интерес покупателя переместился в сторону перепелиного мяса и яиц. Это локальные тренды с коротким жизненным циклом, однако их постоянная смена создает устойчивый спрос на мясо птицы в целом. Потребителю понятен этот продукт, и он с радостью его покупает.



Отслеживать такие тенденции гораздо сложнее, чем настроения рынка или действия конкурентов. Чтобы облегчить компаниям эту задачу, «Асти Групп» создала профессиональное гастрономическое шоу Discover Russian Cuisine, которое включено в программу выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК». Именитые шеф-повара из разных стран мира будут готовить блюда из продуктов российского производства, проводить мастер-классы и рассказывать о тенденциях. Для участия также приглашены представители федеральных торговых сетей и их иностранные коллеги, интересующиеся закупками продукции российских производителей.

