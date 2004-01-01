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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Китайская биотехнологическая компания VLAND инвестирует более $70 млн в расширение производства
«Фидлэнд Групп»
|
Март 2019
Ведущая китайская биотехнологическая компания Vland Biotech Group заявила о намерении инвестировать 500 млн юаней ($75 млн) в расширение собственного производства в Китае
Фото: «Фидлэнд Групп»

В соответствии с соглашением, подписанным между компанией Vland и Комитетом по развитию высокотехнологических проектов администрации города Циндао (Китай), планируется существенное увеличение мощностей про производству вакцин, ферментов и пробиотиков для сельскохозяйственных животных, а также создание нового R&D центра по разработке инновационных кормовых продуктов.

Компания Vland Biotech Group является ведущим китайским разработчиком и производителем биотехнологических продуктов для различных отраслей промышленности, в том числе для сельского хозяйства.

В начале 2019 года компания Vland Biotech Group успешно вышла на IPO на Шанхайской бирже.

В России продукция Vland Biotech Group представлена под общим названием «МЕГА» и охватывает весь спектр кормовых ферментов и пробиотиков, выпускаемых в рамках совместного проекта с компанией Feedland Group.

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