Партнерский материал. Китайская биотехнологическая компания VLAND инвестирует более $70 млн в расширение производства

В соответствии с соглашением, подписанным между компанией Vland и Комитетом по развитию высокотехнологических проектов администрации города Циндао (Китай), планируется существенное увеличение мощностей про производству вакцин, ферментов и пробиотиков для сельскохозяйственных животных, а также создание нового R&D центра по разработке инновационных кормовых продуктов.



Компания Vland Biotech Group является ведущим китайским разработчиком и производителем биотехнологических продуктов для различных отраслей промышленности, в том числе для сельского хозяйства.



В начале 2019 года компания Vland Biotech Group успешно вышла на IPO на Шанхайской бирже.



В России продукция Vland Biotech Group представлена под общим названием «МЕГА» и охватывает весь спектр кормовых ферментов и пробиотиков, выпускаемых в рамках совместного проекта с компанией Feedland Group.

