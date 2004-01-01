Партнерский материал. Флагманы KUHN на выставке «Агрокомплекс 2019»

В первый день выставки стенд компании посетила правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра республики Башкортостан — министром сельского хозяйства республики Ильшатом Фазрахмановым. Территориальный менеджер KUHN по региону Урал Антон Безгодов рассказал гостям об эффективных технологических решениях, которые KUHN предлагает российским аграриям: «Уже более 190 лет KUHN производит высокоэффективную навесную, прицепную и самоходную технику, которая востребована во всем мире, и с каждым годом мы видим все больший интерес к нашей технике и со стороны аграриев Башкортостана».







«В республике активно растет мясное и молочное животноводство, поэтому на эту выставку мы привезли один из наших флагманов — самоходный кормосмеситель раздатчик корма SPW 19.2. Эта машина способна заменить три единицы техники: погрузчик, трактор, кормосмеситель, и при помощи одного механизатора накормит стадо от 1 тыс. голов», — отметил в рамках экскурсии по стенду Антон Безгодов.







Министр высоко оценил потенциал агрегата. И не он один — все гости выставки уделяли этой машине повышенное внимание, интересовались ее техническими характеристиками, особенностями, комплектацией. Уже на второй день был подписан контракт на ее приобретение и несколько животноводческих хозяйств подали заявки на проведение практических демонстраций с участием SPW.







Среди других машин, которые компания KUHN в этом году представила на выставке, — 3-хметровая косилка-плющилка FC 3160 TCD с центральным креплением дышла и запатентованной системой защиты от наезда на препятствия PROTECTADRIVE, навесной оборотный плуг MULTI-MASTER 153 с отвалами из ассиметричной триплексной стали, увеличивающей срок службы отвала на 40%, а также сверхточный разбрасыватель минеральных удобрение Axis 40.2 M с уникальной системой EMC, которая позволяет добиваться высокой урожайности при минимальных затратах. По итогам выставки в номинации «За разработку и освоение производства машин для возделывания сельскохозяйственных культур» KUHN была награждена медалью за разработку данной машины.









