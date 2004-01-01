Партнерский материал. «Ростсельмаш» и Ставрополье остаются верны крепким партнерским отношениям

В ее работе приняли участие губернатор Владимир Владимиров, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, члены правительства региона, депутаты краевой Думы, главы муниципалитетов, руководители сельскохозяйственных предприятий, фермеры, представители научного сообщества.



В рамках конференции было заключено соглашение между правительством края и «Ростсельмаш» о поставке техники сельхозпредприятиям Ставрополья. Документ подписали губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор компании Валерий Мальцев.



Ставрополье входит в число регионов страны, которые ежегодно показывают наиболее эффективные результаты работы в сельском хозяйстве. «Ставропольский край — первый в России по качеству зерна и третий — по его производству, — сказал Джамбулат Хатуов. — Сегодня край ставит перед собой новые задачи развития в аграрной сфере. Мы будем поддерживать Ставрополье в их решении».



Владимир Владимиров напомнил, что на ближайшие пять лет повестку работы регионального АПК формируют, прежде всего, задачи, определенные в «майском» указе президента 2018 года. «В рамках их исполнения край должен нарастить к 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции в 3,5 раза. Сегодня экспортируется на $300 млн, а через пять лет необходимо увеличить экспорт до $1 млрд», — сказал губернатор.



Министр сельского хозяйства Владимир Ситников в своем докладе отметил рост рентабельности предприятий отрасли в 2018 году в среднем на 5%. На площадках предприятий в АПК сегодня реализуются 23 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 47 млрд руб. Хозяйства продолжают активно инвестировать в обновление своих парков. И в этом направлении главным партнером края остается «Ростсельмаш».



В приветственном слове к участникам краевой конференции господин Мальцев подчеркнул исторические корни сотрудничества аграриев Ставрополья и машиностроителей «Ростсельмаш» и отметил, что в последние годы это сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Сегодня оно охватывает не только поставки современной техники, комплексное сервисное сопровождение. Компания активно участвует в подготовке кадров для АПК. В частности, на территории края действует три агрокласса «Ростсельмаш». Также генеральный директор рассказал присутствующим о перспективах развития компании и продуктовой линейки. Реализация озвученных перспектив даст ставропольским аграриям и АПК края в целом дополнительные возможности для решения бизнес-задач и укрепления экономических показателей отрасли.

