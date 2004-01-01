Партнерский материал. Компания MAN увеличила продажи грузовиков в России на 6,2%

MAN, один из крупнейших европейских производителей грузовиков, подвел итоги работы в прошлом году. Совокупная выручка концерна достигла 10 млрд руб., при этом доля грузовых автомобилей составила более 56%. «2018 год стал одним из самых успешных для компании, был полон ярких событий и способствовал укреплению позиций на российском рынке, — отметил генеральный директор MAN Truck & Bus Россия Питер Андерссон. — Поставленная в начале года задача войти в тройку лидеров среди большой семерки европейских брендов выполнена — концерн MAN занял третье место в категории “Грузовики”».



Совокупные продажи в России грузовых автомобилей компании выросли в прошлом году на 6,2%. Было реализовано 4907 машин по сравнению с 4619 в 2017-м. Рост на 200% за год продемонстрировали продажи подержанных грузовиков, их реализовано более 14000. Таким образом доля MAN на российском рынке грузовиков по итогам 2018 года составила 6,3% против 3,8% в 2015-м, сообщил коммерческий директор MAN Truck & Bus Россия Павел Селев. По его словам, среди покупателей грузовых автомобилей концерна «довольно много» сельхозпроизводителей. На юге и в центре страны заметная доля зерна перевозится в том числе и машинами MAN.



Флагманом модельного ряда компании в прошлом году стал магистральный тягач MAN TGX, занимающий достойные позиции в плане мощности, безопасности и комфорта для водителя, а также экологичности и экономичности. Именно он обеспечил ключевой успех концерна и показал в декабре 2018-го самую высокую динамику продаж — плюс 98,4% на рынке коммерческого транспорта. Так, например, обладателем новой партии грузовиков MAN в России стал один из крупнейших отечественных ритейлеров «Лента».



В 2019-м году MAN Truck & Bus Россия намерена наращивать свою долю на российском рынке. «Мы хотим сохранить лидерство и занимать топовую позицию на рынке грузового транспорта — такова главная стратегическая цель», — сказал Андерссон. Основное внимание при этом компания будет уделять цифровым решениям, призванным сделать бизнес клиентов более простым, прибыльным, экологичным и инновационным. Сейчас концерн готовится вывести на рынок коммерческого транспорта России линейку грузовых автомобилей, оснащенных пакетами комплектации XLION, которые включают в себя оптимально подобранное оснащение для каждого сегмента — будь то магистральные перевозки или повышенная проходимость в строительстве.



«МАН Трак энд Бас РУС» - 100% дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Концерн работает по всей стране через партнерскую сеть, насчитывающую более 54 станций в ключевых регионах. Предприятие имеет два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. По результатам 2018 года MAN занимает первое место среди европейских брендов, увеличив долю рынка до 44% (+18% по сравнению с 2017 годом).

