Партнерский материал. Пятый юбилейный День поля Potato Russia 2019

Программа мероприятия включает технические презентации компаний партнеров Amazone, Bayer, Manitou, Valley, John Deere («ТВС-Агротехника»), Petkus, «Агропак» и HZPC Sadokas. В рамках полевых демонстраций новинок компании GRIMME на Дне поля в этом году публике будут представлены пневматическая сеялка для высева мелких семян ProAir и устройство для защиты от эрозии TerraProtect.



По традиции, обмен опытом с профессионалами картофельного бизнеса со всего мира является неотъемлемой частью Potato Russia.

