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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Пятый юбилейный День поля Potato Russia 2019
GRIMME
|
Март 2019
2 августа 2019 года в Самарской области на базе предприятия ООО «Скорпион» (Безенчукский район, село Ольгино) пройдет пятый юбилейный крупнейший День картофельного поля в России Potato Russia 2019
Демонстрации новинок в поле особенно привлекают интерес посетителей
Фото: GRIMME

Программа мероприятия включает технические презентации  компаний партнеров Amazone, Bayer, Manitou, Valley, John Deere («ТВС-Агротехника»), Petkus, «Агропак» и HZPC Sadokas. В рамках полевых демонстраций новинок компании GRIMME на Дне поля в этом году публике будут представлены пневматическая сеялка для высева мелких семян ProAir и устройство для защиты от эрозии TerraProtect.

По традиции, обмен опытом с профессионалами картофельного бизнеса со всего мира является неотъемлемой частью Potato Russia.

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