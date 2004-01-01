Партнерский материал. От системы блокчейна в откорме скота до датчиков для свиноводства

В проект акселератора Пирса Лайонса обратилось рекордное количество стартапов (251 из 53 стран), из числа которых в 2019 году была сформирована группа для работы с Alltech и Dogpatch Labs с целью стимулирования развития их бизнеса. Соискатели этого года уже привлекли более $143 млн, информацией о финансировании поделились 135 стартапов.



Отмечающий свое трехлетие бизнес-акселератор Пирса Лайонса был порождением ума Доктора Пирса Лайонса, который основал компанию Alltech в 1980 году с начальным капиталом всего $10 тыс.



«При помощи бизнес-акселератора Пирса Лайонса мы продолжаем дело моего отца, передаем его дух предпринимательства и его желание вдохновить следующее поколение предпринимателей ради создания планеты изобилия», — заявил доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech.



Участники, родиной которых являются Канада, Ирландия, Португалия, Испания, Великобритания и Соединенные Штаты, также получат возможность выступить на конференции ONE: Конференция идей Alltech . В этом году эта ежегодная международная конференция пройдет в 35-й раз в Лексингтоне, Кентукки, США, 19 — 21 мая, в ней примут участие более 4 тыс. лидеров сельского хозяйства из более чем 70 стран мира.



«Наша группа стартапов 2019 года объединяет все аспекты сельского хозяйства, включая здоровье животных, качество мяса, защиту растений и увеличение продуктивности, — отметил Лайонс. — Финальная команда стартапов отражает весь спектр глобальной деятельности Alltech, мы верим, что их технологии помогут Alltech и нашим клиентам добиться большей устойчивости, прибыльности и инновационности».



Участники представляют широкий спектр революционных инноваций в области сельского хозяйства.



«Благодаря SomaDetect мы имеем возможность мгновенно выявить любое вещество в молоке при помощи встроенного датчика, — отметила Бетани Дешпанде, руководитель и соучредитель SomaDetect. — Наша технология может быть использована для оценки результатов премиального кормления дойных коров и для выявления нарушений здоровья, например, маститов, доставляющих фермерам много проблем. Мы воодушевлены возможностью сотрудничать с Alltech, одной из ведущих мировых компаний в области кормления животных».



Также для участия в акселераторе был отобран стартап по секвенированию ДНК Biome Makers из Соединенных Штатов, обладатель награды за инновации AgFunder.



«Мы с радостью ожидаем возможности присоединиться к акселератору и работать с компанией Alltech, обладающей обширной международной структурой, способной помочь нам внедрить наше последнее достижение, в котором микробиом почвы играет роль биодатчика для оценки эффектов воздействия на растения в реальном времени», — отметил Адриан Ферраро, руководитель и соучредитель Biome Makers.



«Alltech обладает фантастическим опытом в помощи новым компаниям добиться успеха, — отметила Бенджамина Боллаг, соучредитель продовольственного стартапа Higher Steaks из Великобритании. — Мы благодарны компании Alltech за уникальную возможность использовать ее опыт в области кормления животных и растениеводства».



Успехи выпускников программы отражают высокое качество стартапов, сотрудничавших с бизнес-акселератором Пирса Лайонса. После окончания акселератора стартапы совместно привлекли $36 млн, который в 2018 году привлек $14 млн в рамках венчурного финансирования со стороны Wheatsheaf Group, инвестиционного фонда Хью Гросвенора, герцога Вестминстера. Совсем недавно Эллисон Копф, основатель Agrilyst, вошла в список Forbes «30 до 30» в категории «Еда и напитки». Ирландский стартап MagGrow привлек $3 млн евро, а индонезийский стартап eFishery — $3,5 млн.



«Взаимодействие с глобальной сетью выпускников, состоящей из выдающихся предпринимателей в области сельского хозяйства, будет чрезвычайно полезным для новой группы стартапов», — заявил Патрик Уолш, основатель Dogpatch Labs.



«Уникальной характеристикой акселератора является обязательство Alltech активно обучать стартапы, — заявил Робби Уолкер, директор программ бизнес-акселератора Пирса. — Доктор Марк Лайонс, наш президент и руководитель, непосредственно принимает участие в программе и считает сотрудничество в области инноваций ключевой стратегией роста для Alltech».



Бизнес-акселератор Пирса Лайонса: группа 2019 года

- SomaDetect (Канада): Встроенный датчик, измеряющий все основные параметры качества молока (жир, белок, число соматических клеток, прогестерон и антибиотики) от каждой коровы при каждом доении.



- Higher Steaks (Великобритания): Использование передовых технологий выращивания клеточных культур, когда клетки животного выращиваются из небольшого количества за счет соответствующего питания. Выращенные таким образом клетки представляют из себя готовый мясной продукт.



- SwineTech (Соединенные Штаты): SwineTech — это передовое решение проблемы задавливания поросят и смертности до отъёма, а также мониторинга здоровья свиноматки.



- Breedr (Великобритания): Первое в мире приложение для фермеров, использующее общие данные для оптимизации продуктивности, качества и прибыльности.



- Biome Makers (Соединенные Штаты): Оценка здоровья растений и функционального биоразнообразия при помощи секвенирования ДНК и компьютерной обработки данных.



- Global Resonance (Великобритания): Поставка данных от начала до конца пищевой цепи непосредственно в бизнес-системы в реальном времени.



- FarmCloud (Португалия): Позволяет осуществлять взаимодействие систем управления микроклиматом и кормлением от широкого круга производителей при помощи автоматической самонастройки.



- Terra NutriTECH (Ирландия): Введение точного количества кормовых добавок в систему поения на ферме, снижение трудозатрат и увеличение прибыли.



- FOLIUM (Великобритания): Удаление кормовых бактерий при помощи технологии CRISPR.



InTouch (Ирландия): Онлайн-инструмент для управления кормлением дойных коров.



Более подробную информацию вы можете найти на сайте pearselyonsaccelerator.com .

