Партнерский материал. «Неделя Российского ритейла 2019»

Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ритейла, решаются проблемы отрасли.



Организаторами Недели ритейла являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.



«Неделя Российского Ритейла» пройдет уже в пятый раз с ожидаемым количеством участников более 7 тыс. человек. В 2015 году первая Неделя ритейла собрала более 3 тыс. участников, в 2016 году — 4 тыс., в 2017 году — более 5 тыс., в 2018 году — более 6 тыс. человек.



Участниками форума являются представители правительства России и федеральных органов власти, государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущие федеральные и региональные ритейлеры, крупнейшие российские и международные организации поставщиков и другие участники потребительского рынка России.



В программе НРР 2019:



- Большая конференционная программа, включающая конгрессы (алкогольный, мясной, молочный, хлебный), конференции по маркетингу, HR, IT, коммерческим закупкам, СТМ и др.;



- Выставка Retail Week Expo демонстрирует передовые разработки и технологии в сфере ритейла;



- Центр закупок сетей™ - прямые индивидуальные переговоры о поставках с участием представителей служб закупок (федеральных и региональных розничных сетей) и поставщиков потребпродукции;



- Профессиональный отраслевой конкурс Retail Week Awards;



- Всероссийский конкурс Минпромторга России «Торговля России» на лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами;



Top Retail Managers — первый российский рейтинг топ-менеджеров в ритейле;



- Инновационные ритейл туры;



- Кубок недели российского ритейла по мини-футболу с участием сотрудников российской розницы и членов их семей.

