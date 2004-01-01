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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Неделя Российского ритейла 2019»
«Неделя Российского Ритейла»
retailweek.ru
Апрель 2019
С 3 по 8 июня 2019 года пройдет Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства
Фото: «Неделя Российского Ритейла»

Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ритейла, решаются проблемы отрасли.

Организаторами Недели ритейла являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

«Неделя Российского Ритейла» пройдет уже в пятый раз с ожидаемым количеством участников более 7 тыс. человек. В 2015 году первая Неделя ритейла собрала более 3 тыс. участников, в 2016 году — 4 тыс., в 2017 году — более 5 тыс., в 2018 году — более 6 тыс. человек.

Участниками форума являются представители правительства России и федеральных органов власти, государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущие федеральные и региональные ритейлеры, крупнейшие российские и международные организации поставщиков и другие участники потребительского рынка России.

В программе НРР 2019:

- Большая конференционная программа, включающая конгрессы (алкогольный, мясной, молочный, хлебный), конференции по маркетингу, HR, IT, коммерческим закупкам, СТМ и др.;

- Выставка Retail Week Expo демонстрирует передовые разработки и технологии в сфере ритейла;

- Центр закупок сетей™ - прямые индивидуальные переговоры о поставках с участием представителей служб закупок (федеральных и региональных розничных сетей) и поставщиков потребпродукции;

- Профессиональный отраслевой конкурс Retail Week Awards;

- Всероссийский конкурс Минпромторга России «Торговля России» на лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами;

Top Retail Managers — первый российский рейтинг топ-менеджеров в ритейле;

- Инновационные ритейл туры;

- Кубок недели российского ритейла по мини-футболу с участием сотрудников российской розницы и членов их семей.

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