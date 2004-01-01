Свои подписи на документах поставили коммерческий директор компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов и генеральный директор Маммадов Эмин Яшар оглы.



После подписания соглашения о сотрудничестве господин Швейцов отметил, что экономическое, промышленное и научно-техническое сотрудничество является важным и необходимым элементом развития международных отношений на стабильной и долгосрочной основе с целью обеспечения неуклонного роста уровня экономического благосостояния, эффективного использования материальных и человеческих ресурсов.



- В рамках данного соглашения будет вестись совместная реализация проектов в сферах сельскохозяйственного машиностроения и промышленности, а также повышение уровня технологического развития страны, — прокомментировал генеральный директор Маммадов Эмин Яшар оглы.

