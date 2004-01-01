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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Ростсельмаш» и Азербайджан — новый виток отношений
«Ростсельмаш»
|
Апрель 2019
Сегодня состоялось подписание соглашения между компанией «Ростсельмаш» и ООО «Сумгаитский Технологический Парк»
Фото: «Ростсельмаш»

Свои подписи на документах поставили коммерческий директор компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов и генеральный директор Маммадов Эмин Яшар оглы.

После подписания соглашения о сотрудничестве господин Швейцов отметил, что экономическое, промышленное и научно-техническое сотрудничество является важным и необходимым элементом развития международных отношений на стабильной и долгосрочной основе с целью обеспечения неуклонного роста уровня экономического благосостояния, эффективного использования материальных и человеческих ресурсов.

- В рамках данного соглашения будет вестись совместная реализация проектов в сферах сельскохозяйственного машиностроения и промышленности, а также повышение уровня технологического развития страны, — прокомментировал генеральный директор Маммадов Эмин Яшар оглы.

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