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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ГК «ЭФКО» наращивает мощности по переработке подсолнечника и сои
«ЭФКО»
|
Апрель 2019
Группа компаний «ЭФКО», крупнейший агропромышленный холдинг России и Евразийского экономического союза, планирует к началу нового сезона-2019/20 увеличить мощности по переработке подсолнечника и сои на имеющихся производственных площадках в городе Алексеевка Белгородской области
Фото: «ЭФКО»

Алексеевский соевый комбинат введен в эксплуатацию в 2014 году и перерабатывает до 2 тыс. т сои в сутки, это 660 тыс. т в год. После модернизации производительность комбината будет повышена до 2,5 тыс. т/сутки (825 тыс. т/год). В данный момент заключается контракт на проведение фирмой De Smet инжиниринговых работ для определения технических и технологических изменений имеющегося оборудования.

Рынок сырья в России растет, это видно из статистических данных по валовому сбору: так, в сезоне-2017/18 валовой сбор сои в РФ составил 3,6 млн т, в том числе в ЦФО — свыше 1,1 млн т; а уже в сезоне-2018/19 — 4 млн т и 1,7 млн т соответственно.

Что касается переработки подсолнечника, то увеличение мощностей также будет происходить в Алексеевке Белгородской области на производственной площадке ОАО «ЭФКО». Таким образом, к новому сезону мощности компании вырастут на 600 т и составят 2,5 тыс. т в сутки.

По подсолнечнику аналитики также отмечают тенденцию увеличения валового сбора в сезоне-2018/19 по сравнению с предыдущим сезоном: в РФ -12,7 млн т (10,48 млн т — сезон-2017/18), ЦФО — 3,3 млн т (2,45 млн т — сезон-2017/18).

ГК «ЭФКО», как крупный переработчик, заинтересована в росте валового сбора масличных в России, так как дефицит сырья все-таки существует, но за последние годы тесная работа компании с сельхозтоваропроизводителями, внедрение программ авансирования не позволили «ЭФКО» испытать нехватки сырья.

Переработка масличных культур — это стратегически важное направление компании, которое обеспечивает сырьевую базу для производства продуктов во всех остальных видах деятельности «ЭФКО» - в продукты с высокой добавленной стоимостью (жиры специального назначения, бутилированное подсолнечное масло и майонез). Излишки сырого масла наливом реализуются на экспорт. Таким образом, к новому сезону компания увеличит мощности по переработке масличных на 1,1 тыс. т в сутки или на 363 тыс. т в год.

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