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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Весь ход посевной на одном экране
SmartAgro
Апрель 2019
Грамотная подготовка почв, сроки сева и нормы высева, контроль за качеством полевых работ в начале сезона закладывают базу для получения большого и качественного урожая

В среднем по культурам, выращиваемым в европейской части России, до 70% продуктивности полей зависит от сроков, качества сева, своевременности проведения подготовительных и последующих сельхозопераций.

В ходе посевной число факторов, влияющих на дальнейший устойчивый результат, сложно поддается оценке «вручную»: это значительные затраты материальных ресурсов, колоссальная подготовительная работа с техникой и прицепным оборудованием, труд многих подразделений, которым в ходе сева необходимо отработать на все 100%.

В помощь руководителю предприятия, агроному, инженеру, экономисту в системе «Агроаналитика» российской компании SmartAgro разработана подробная и наглядная контрольная панель, на которой собран весь ход подготовительных и посевных работ. На ней отражены:

- Данные о выращиваемых на предприятии культурах и площади, отданной под них;

- Ход сева каждой культуры (количество гектаров по датам);

- Показатель средней производительности сева га/сутки;

- Площадь, на которой выполнены технологические операции, в том числе подготовительные;

- Данные о влагонасыщении почвы на полях;

- Отражение хода посевной: сколько засеяно, сколько запланировано и осталось засеять в течение ближайших дней;

- Какой семенной материал вносится, с какой нормой, под какое удобрение, с применением каких протравителей и других СЗР;

- Потребность, фактический расход и сумма затрат по семенам, удобрениям, средствам защиты растений и ГСМ;

- Работа посевных комплексов и персонала, задействованных в севе.
Эти данные в максимально наглядном виде помогают отследить все процессы, объем работ запланированный и выполненный, потребность и расход материалов в ходе посевной, а главное — своевременно определить отставание от графика и предпринять меры для его устранения. Связь данных с технологической картой позволяет произвести план-фактный анализ выполнения посевных работ.

Контрольная панель поможет агроному предприятия и его руководителю быть в курсе всех процессов и оперативно принимать своевременные решения, а в перспективе — сравнивать эффективность процессов по культурам, сезонам и подразделениям на основании дальнейшей инвентаризации всходов и наглядного представления истории сева по каждому полю.

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