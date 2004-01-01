Партнерский материал. Весь ход посевной на одном экране

В среднем по культурам, выращиваемым в европейской части России, до 70% продуктивности полей зависит от сроков, качества сева, своевременности проведения подготовительных и последующих сельхозопераций.



В ходе посевной число факторов, влияющих на дальнейший устойчивый результат, сложно поддается оценке «вручную»: это значительные затраты материальных ресурсов, колоссальная подготовительная работа с техникой и прицепным оборудованием, труд многих подразделений, которым в ходе сева необходимо отработать на все 100%.



В помощь руководителю предприятия, агроному, инженеру, экономисту в системе «Агроаналитика» российской компании SmartAgro разработана подробная и наглядная контрольная панель, на которой собран весь ход подготовительных и посевных работ. На ней отражены:



- Данные о выращиваемых на предприятии культурах и площади, отданной под них;



- Ход сева каждой культуры (количество гектаров по датам);



- Показатель средней производительности сева га/сутки;



- Площадь, на которой выполнены технологические операции, в том числе подготовительные;



- Данные о влагонасыщении почвы на полях;



- Отражение хода посевной: сколько засеяно, сколько запланировано и осталось засеять в течение ближайших дней;



- Какой семенной материал вносится, с какой нормой, под какое удобрение, с применением каких протравителей и других СЗР;



- Потребность, фактический расход и сумма затрат по семенам, удобрениям, средствам защиты растений и ГСМ;



- Работа посевных комплексов и персонала, задействованных в севе.

Эти данные в максимально наглядном виде помогают отследить все процессы, объем работ запланированный и выполненный, потребность и расход материалов в ходе посевной, а главное — своевременно определить отставание от графика и предпринять меры для его устранения. Связь данных с технологической картой позволяет произвести план-фактный анализ выполнения посевных работ.



Контрольная панель поможет агроному предприятия и его руководителю быть в курсе всех процессов и оперативно принимать своевременные решения, а в перспективе — сравнивать эффективность процессов по культурам, сезонам и подразделениям на основании дальнейшей инвентаризации всходов и наглядного представления истории сева по каждому полю.

