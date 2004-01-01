Партнерский материал. Новая достопримечательность Черноземья

Компания «Кун Восток», российское представительство мирового производителя специализированной сельскохозяйственной техники, разместила в Международном воронежском аэропорту самоходный опрыскиватель Stronger HD 4000.



Stronger HD 4000 — новинка компании KUHN для российского рынка, которая была представлена широкой публике в ноябре прошлого года на выставке «ЮгАгро» в Краснодаре и уже успела завоевать популярность у отечественных фермеров.



Машина имеет один из самых высоких клиренсов в мире (1,8 м), 4000 литровый бак из нержавеющей стали и 36-тиметровые алюминиевые штанги с запатентованной системой стабилизации подвески и уникальной системой автоматического управления секциями открывания и закрывания форсунок.



Габариты машины также впечатляют: длина — 10,6 м, ширина — 3,6 м, высота — 4,3 м.



Согласование установки техники с дирекцией аэропорта и перевозки крупного негабаритного груза, каковым является самоходный опрыскиватель, со склада до аэропорта с уполномоченными органами заняло несколько недель. Перевозка осуществлялась ночью, чтобы не затруднять движение автотранспорта на дорогах. Установкой машины непосредственно в аэропорту занималась сервисная служба компании KUHN — Stronger разместили на открытой площадке на въезде таким образом, что, с одной стороны, он не будет мешать движению легкового транспорта на стоянке, с другой — любой желающий сможет свободно сделать с ним фотографию на память.



В дальнейшем компания планирует подключить к площадке дополнительное освещение.



Экспонирование опрыскивателя KUHN в международном воронежском аэропорту — это один из первых, если не первый случай демонстрации сельскохозяйственной техники в России подобным образом.



«Чуть меньше года назад для российского представительства группы KUHN Воронеж стал второй малой родиной — именно здесь мы планируем строить первую производственную платформу KUHN в России. Аэропорт — это одна из визитных карточек города, с которой тысячи гостей столицы Черноземья начинают знакомство с регионом, поэтому мы считаем правильным, что и встречать их мировой производитель должен именно здесь», — отметила руководитель отдела маркетинга компании Александра Япрынцева. Она также выразила надежду, что Stronger станет еще одной достопримечательностью города и будет радовать как гостей, так и жителей Воронежа.



Также в рамках рекламной кампании KUHN совместно с международным воронежским аэропортом запускает в социальных сетях Facebook и Instagram специальный конкурс, по условиям которого необходимо подписаться на страницы KUHN Russia и VOZ. AERO и выложить фотографию со Stronger и хештегами #aerostronger и #bestrongbekuhn. Авторы самых креативных подписей к фотографиям получат от организаторов памятные подарки. Конкурс продлится до конца мая 2019 года, детали — на страницах организаторов в социальных сетях.

