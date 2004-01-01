Партнерский материал. Апрель: официальный старт сезона-2019

Согласно агрономическому календарю, в апреле в большинстве хозяйств средней полосы России заканчивают подготовку почвы (вспашку, боронование, внесение удобрений), начинают сеять яровые культуры и проводят подкормку озимых.



Подготовка почвы к севу

Первый и, пожалуй, самый трудоемкий этап сезонной подготовки грунта, восстановления плодородного слоя почвы и создания благоприятных условий для развития посевов — пахотные работы.



От того, насколько качественно вспахана земля, зависит потребность в дополнительной обработке поля. Помимо рыхления грунта и разбивания комьев, вспашка активизирует микробиологические процессы в почве. В процессе пахотных работ подрезают корневища многолетних сорняков, устраняют очаги инфекционных возбудителей и личинки вредителей.



Для некоторых полей актуален оборот пластов, рассыпание и перемешивание почвенных слоев, в других случаях вспашку производят без оборота грунта, чтобы защитить плодородный слой от ветровой эрозии и накопления талых вод. К специальной обработке относят вспашку целинных, болотных почв, плантажную и ярусную вспашку, глубокое рыхление, фрезерование почвы, бурение ям под посадку деревьев и др. — работы выполняют различными видами техники и прицепного оборудования.



Следующий этап — боронование: рыхление глыб и почвенной корки, лущение, шлейфование, культивация, прикатывание, выравнивание поверхности и устранение сорных растений, нарезка гребней и формирование гряд в местах с избыточной влажностью почв. Боронование замедляет испарение влаги с полей, а на некоторых участках — напротив, ускоряет прогрев почв и испарение, что позволяет семенам равномерно ложиться в грунт и беспрепятственно развиваться всходам.



Предпосевная обработка

Оптимизация минеральных компонентов в грунте — важная задача перед посевной. Ежегодно сельскохозяйственные культуры поглощают из почвы большое количество микроэлементов. Внося удобрения после распашки, мы восполняем нехватку веществ, необходимых для роста и развития растений, влияем на повышение продуктивности растений.



Предпосевная подкормка обычно вносится в почву в сухом виде при распашке или бороновании, что обеспечивает длительное питание растений, укрепляет корневую систему и дает запас для развития всходов. Оптимален выбор фосфорных, азотных и калийных удобрений, которые при надлежащем сочетании могут быть эффективнее органики. В среднем именно на весеннюю обработку пахотных земель приходится 2/3 всех вносимых минеральных удобрений.



Сев яровых культур

Посев — ответственное мероприятие, где техническая сторона, качество посевного материала и своевременность мероприятий должны быть безупречны. Последовательность работ определяют климатическая зона и погодные условия, почвенные параметры (температура грунта, количество влаги), характеристики севооборота поля и особенности выбранных культур.



Различные культуры требуют разного состава почв и содержания микроэлементов в них, глубины посадки, типа размещения (рядная структура или сплошной посев). От этого зависит и подбор техники, хотя в большинстве весенних полевых работ участвуют универсальные модели с разным прицепным оборудованием.



При правильном проведении посевных работ культуры равномерно размещаются на поле, что благотворно влияет на будущий урожай.



Химическая защита всходов озимых



Стабильность вегетации культур и качество урожая напрямую связаны с эффективностью защиты всходов, обработки почв и растений от вредителей, болезней и сорняков. В среднем потери в агрономии без обработки полей достигают 30%, при этом некоторые культуры вообще не удается результативно возделывать без применения пестицидов.



В апреле в средней полосе наступает ответственный момент, когда озимые либо дают вторичные корни и идут в рост, либо начинают гибнуть — и тогда в срочном порядке поля придется пересеивать другой культурой. Чтобы этого не произошло, в ослабленные после зимы посевы вносят фунгициды с учетом спектра их действия, экономической и экологической обоснованности. Нормы внесения и целесообразность их применения определяют по результатам агрохимических обследований и индексу вегетации посевов. Необходимо закончить обработку до вступления растений в активную фазу роста и укрепить их до массового появления вредителей.



Еще один этап обработки озимых — так называемая химическая прополка: после зимы на полях может произрастать от 123 до 526 шт./м2 сорных растений, что превышает частоту посевов озимой пшеницы в 5-15 раз и озимой ржи в 3-7 раз. Помимо сорных трав целесообразно уничтожать и всходы падалицы зерновых колосовых культур, которые становятся для озимых источником инфекций. А поскольку сорняки и культурные растения до конца кущения произрастают в одном ярусе и конкурируют между собой за элементы питания, свет и влагу, посевы озимых зерновых необходимо пропалывать в ранние периоды вегетации (до конца кущения). Химпрополку обычно проводят через 6-7 дней после боронования.



AgroIot на службе агронома весной

В системе эффективного управления агропредприятием «Агроаналитика-IoT» удобно планировать работы на полях на целый сезон, оперативный период до 10 дней и ближайшую смену. При этом инструменты планирования не ограничиваются порядком технологических операций на полях и расчетом затрат на горючее, средства защиты растений и удобрения. Впрочем, уже контроль за расходом ГСМ и передвижением техники позволяет агропредприятию экономить до 25% затрат на горючее при проведении полевых работ.



Внесение данных о выращиваемых культурах, технологиях и научно обоснованном севообороте помогает планировать сев на новый сезон и закладывать нормы внесения удобрений. Эти сведения также позволяют планировать пропашные работы, способ и глубину обработки земли. За счет минимизации или исключения из севооборота не подходящих для полей агропредприятия гибридов и сортов клиенты системы «Агроаналитика» добиваются повышения прибыли на гектар до 10%.



Одно из преимуществ системы «Агроаналитика» для принятия решений в агропредприятии — автоматический сбор и обработка данных с почвенных датчиков, метеостанций, спутниковых снимков, что дает понимание, когда оптимально начинать пахотные работы и боронование, когда уходит излишняя влага с полей. Дополнительная обработка почвы только в местах значительного уплотнения, которое можно определить по трекам техники или на основании замеров плотности грунта, также позволяет снизить затраты предприятия. По нормам затраты на боронование и культивацию одного гектара составляет от 80 до 200 руб., своевременные пропашные работы и поверхностная обработка земель только на участках, требующих повышенного внимания, приводят к существенной экономии.



Сплошная подкормка растений без учета их текущего и исторического состояния приводит к неравномерному развитию всходов, полеганию посевов, неравномерному качеству продукции, что негативно сказывается на урожайности и приводит к повышению затрат на удобрения. Внесение в систему результатов агрохимических обследований, спутниковые снимки и съемки беспилотников подсказывают, на какие участки следует обратить внимание и либо увеличить нормы внесения удобрений и средств защиты растений, либо уменьшить их концентрацию для разумной экономии средств, лучшего качества и экологичности конечного продукта.



Согласно данным, собранным в «Агроаналитике» за последние несколько лет, бюджет на СЗР и удобрения достигает 40% общих затрат предприятия (от 5 тыс. руб./га до 20 тыс. руб./га), поэтому точечное упреждающее воздействие на заболевания и сорняки снижает стресс культурных растений и заранее предотвращает их заражение при экономии ресурсов до 90%.



А учитывая интенсивность и количество оперативных сельскохозяйственных работ в начале сезона, «Агроаналитика» существенно разгружает сотрудников агропредприятия, автоматически формируя и заполняя информацией с датчиков техники путевые листы, отображая реальную динамику выполнения полевых работ и процент их завершения.



По опыту наших клиентов, система «Агроаналитика» окупается уже в первый сезон использования. При этом стоимость ее внедрения зависит от площади земельных угодий сельхозпредприятия и используемой функциональности.

