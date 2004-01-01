Партнерский материал. CLAAS открыл шестой сезон демонстрационного тура

Всего за прошедшие пять лет техника CLAAS была продемонстрирована в различных полевых условиях на базе хозяйств клиентов почти 250 раз. И если в 2014 году сезон демонстрационных туров включал 27 показов, то к 2017-2018 годам программа расширилась до 60-70 мероприятий. В планах 2019 года проведение собственных показов, совместных полевых мероприятий дилеров, а также практические демонстрации кормозаготовительной техники в рамках проекта «PROМолоко: профессионалы о процессах, производстве и продукте».



В парк демонстрируемой техники 2019 года включены высокопроизводительные машины CLAAS для заготовки кормов: комбинация дисковых косилок DISCO 3200 MOVE и 9200 CAS, агрегатируемая с трактором AXION 850; пресс-подборщик VARIANT 450 с трактором ARION 640C; телескопический погрузчик SCORPION 741 VARIPOWER с захватом для рулонов, вилами для тюков и зерновым ковшом. Об особенностях построения высокоэффективной технологической цепочки, позволяющей повысить качество заготавливаемых кормов, участникам туров расскажут эксперты CLAAS в ходе показов.







В текущем году российским аграриям также будет продемонстрирована обновленная модель зерноуборочного комбайна TUCANO 580 с универсальной полотняной жаткой CONVIO FLEX. Работа комбайна с новейшей жаткой, обеспечивающей одинаково высокую эффективность уборки сразу трех типов культур — зерновых, масличных и бобовых, включая сою, — особенно широко будет представлена в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. На уборке кукурузы TUCANO будет продемонстрирован c жаткой CORIO 870.



Одной из главных задач ежегодно расширяющей свою географию и содержательную насыщенность программы демонстрационных туров CLAAS является накопление лучших практик эксплуатации техники. Все данные обобщаются и передаются заинтересованным сторонам: сервисной службе, инженерам-разработчикам в Германии, а также клиентам. Российским аграриям также будет предоставлена возможность ознакомиться с результатами работы техники CLAAS на демонстрационных площадках в видео-формате. Сюжеты с рекомендациями специалистов по настройкам и техническому обслуживанию машин, обзоры электронных систем и новых функций программных продуктов будут размещаться на канале YouTube.







«Как и в прошедшем году, в текущем сезоне значительное внимание в ходе демонстрационного тура будет уделено именно вопросам эксплуатации кормозаготовительных комплексов. Это связано с ускоренной динамикой развития животноводческого направления аграрного производства в России. Опыт последних лет подтвердил значительную востребованность современных технологий и практик повышения рентабельности молочного и мясного производства за счет повышения качества заготавливаемых основных кормов — силоса и сенажа. За прошедшие пять лет мы смогли сформировать оптимальную программу демонстрационных туров с точки зрения географического охвата, графика и количества мероприятий, парка демонстрируемой техники. Теперь свою задачу мы видим в дополнительном информационно-практическом насыщении мероприятий», — отметил заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

