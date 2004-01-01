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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Болгарские аграрии готовятся к уборочной кампании
«Ростсельмаш»
|
Апрель 2019
«Ростсельмаш» по итогам трех прошедших сельскохозяйственных лет увеличил долю на рынке сельхозтехники Болгарии в 9,5 раз
Фото: «Ростсельмаш»

Еще одним подтверждением спроса на технику «Ростсельмаш» в Болгарии стал ряд заявок на приобретение, поступивших от болгарских фермеров по итогам посещения штаб-квартиры компании.

Проведя «Один день на “Ростсельмаш”», сельхозпроизводители увидели воочию производственные технологии создания сельхозтехники «Ростсельмаш», познакомились с действующими технологиями выпуска техники, получили ответы на волнующие вопросы, поделились предложениями по улучшению. В ходе визита болгарские аграрии оговорили детали будущих отгрузок техники «Ростсельмаш» и постпродажное сервисное обслуживание.

Ежегодно в состав делегации входят представители фермерских хозяйств как планирующих покупку, так и те, кто уже приобрел технику «Ростсельмаш» и доволен результатом проведенной уборочной кампании.

- Цена уборочной техники компании намного ниже стоимости машин конкурентов даже с учетом евросубсидий. При этом технические характеристики комбайнов «Ростсельмаш» удовлетворяют требованиям, необходимым для проведения уборки урожая без потерь. Болгарские аграрии увидели лично процесс и качество сборки агромашин, что позволило окончательно определиться с выбором, — рассказал представитель дилера. Минувшие сельскохозяйственные года показали рост спроса на комбайны 7-го класса в разы.

- Платежеспособный и рациональный европейский потребитель выбирает технику «Ростсельмаш», ведь баланс цены и качества остается главным критерием. Важно, что техника «Ростсельмаш» соответствует требованиям стандартов безопасности ЕС, что подтверждено соответствующими сертификатами, — подчеркнул глава хозяйства Красимир Петров.

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