Партнерский материал. Болгарские аграрии готовятся к уборочной кампании

Еще одним подтверждением спроса на технику «Ростсельмаш» в Болгарии стал ряд заявок на приобретение, поступивших от болгарских фермеров по итогам посещения штаб-квартиры компании.



Проведя «Один день на “Ростсельмаш”», сельхозпроизводители увидели воочию производственные технологии создания сельхозтехники «Ростсельмаш», познакомились с действующими технологиями выпуска техники, получили ответы на волнующие вопросы, поделились предложениями по улучшению. В ходе визита болгарские аграрии оговорили детали будущих отгрузок техники «Ростсельмаш» и постпродажное сервисное обслуживание.



Ежегодно в состав делегации входят представители фермерских хозяйств как планирующих покупку, так и те, кто уже приобрел технику «Ростсельмаш» и доволен результатом проведенной уборочной кампании.



- Цена уборочной техники компании намного ниже стоимости машин конкурентов даже с учетом евросубсидий. При этом технические характеристики комбайнов «Ростсельмаш» удовлетворяют требованиям, необходимым для проведения уборки урожая без потерь. Болгарские аграрии увидели лично процесс и качество сборки агромашин, что позволило окончательно определиться с выбором, — рассказал представитель дилера. Минувшие сельскохозяйственные года показали рост спроса на комбайны 7-го класса в разы.



- Платежеспособный и рациональный европейский потребитель выбирает технику «Ростсельмаш», ведь баланс цены и качества остается главным критерием. Важно, что техника «Ростсельмаш» соответствует требованиям стандартов безопасности ЕС, что подтверждено соответствующими сертификатами, — подчеркнул глава хозяйства Красимир Петров.

