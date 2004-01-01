Кормовая компания «МЕГАМИКС» в этом году выступала бронзовым спонсором.



На главном научном мероприятии ветеринарной отрасли не только в России, но и на всей территории Евразийского экономического союза и в странах СНГ обсуждались проблемы и специфика функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий в современных экономических условиях. Открыла МВК-2019 традиционная ключевая конференция «Единый мир — единое здоровье». Научная часть программы была представлена российскими и зарубежными именами — свои доклады представили ученые из Дании, Испании, Великобритании, Польши, Германии, США и других стран. Актуальные вопросы обсуждались на конференциях и круглых столах:



- «Современные научные разработки и передовые технологии для промышленного птицеводства»;



- «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и мясного животноводства»;



- «Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве»;



- «Актуальные вопросы обращения ветеринарных лекарственных средств в странах ЕАЭС».







В рамках IX Международного ветеринарного конгресса традиционно прошла выставка, на которой «МЕГАМИКС» представил яркий уникальный стенд. У посетителей стенда кормовой компании была уникальная возможность получить консультации у ведущих ветеринарных врачей.







Лукшина Ирина, ветеринарный врач ООО «МегаМикс»: «Конгресс — это очень интересное событие для ветеринарных специалистов. Вместе собрались представители государственной ветеринарной службы, ученые и практикующие ветеринарные врачи России и зарубежных стран для полноценной работы под девизом «Единый мир — единое здоровье». В рамках Ветеринарного конгресса мы обсудили современные тенденции ветеринарии: отказ от антибиотиков и других лекарственных средств, увеличение сроков откорма для получения безопасных продуктов животноводства, новые вызовы, которые мы получаем в виде различных заболеваний, вопросы биологической безопасности предприятий, изменения в законодательстве. Мне очень понравились слова Владимира Ивановича Фисинина на открытии о том, что каждый день за глобальным обеденным столом в мире появляется 219 тыс. новых клиентов, и для того чтобы их накормить, мы должны работать очень эффективно, ведь отличные производственные показатели достигаются полным обеспечением здоровья животных. Работа конгресса организована хорошо, мы смогли принять участие во всех интересующих нас секциях и получить информацию для дальнейшего профессионального применения. Большое спасибо руководству за предоставленную возможность принять участие в работе конгресса!».

