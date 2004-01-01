Партнерский материал. Открыта регистрация на VIII Среднерусский экономический форум

Главная идея форума заключается в том, что в центре цифровых преобразований должен стоять человек, улучшение качества его жизни. Форум призван ответить на вопрос, что даст цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счет цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России.



Цифровые платформы в здравоохранении, образовании, электронные системы в ЖКХ, на транспорте, умные системы в городском хозяйстве создают новую комфортную среду для проживания. Внедрение цифровых платформ для производителей, особенно для мелких и средних, ведет к оживлению экономической активности предпринимательства, формирует спрос и дает доступ к рынкам сбыта, создает новые рабочие места. Это особенно важно в условиях существующего неравномерного экономического развития регионов и отдельных территорий. Значение таких систем для малых городов, поселков и деревень трудно переоценить, — цифровые сети позволяют объединить их в единое экономическое пространство, обеспечивая достойную жизнь и работу людям. На Форуме должны быть поставлены такие задачи и разработаны конкретные шаги по их реализации.



В работе Форума примут участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru . Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

