Партнерский материал. Техника KEENAN в работе: практический семинар «Слагаемые эффективного животноводства»

Семинар, организованный ООО «Атлант», официальным дилером компании CLAAS, совместно с Институтом молока «Бочаров и партнеры», является частью программы «PRO Молоко: Профессионалы о процессах, производстве, продукте», проходящей при информационной поддержке The DairyNews.



Бренд KEENAN принадлежит глобальной компании Alltech, обладающей признанной экспертизой в технологиях кормления, здоровья растений и питании человека. Техника KEENAN, что естественно для Alltech, владеющей целым рядом патентов, обладает исключительными характеристиками. Традиционно самые популярные на российском рынке — машины с вертикальным шнеком. Корм в них движется неравномерно, образуются уплотнения, часть массы, наоборот, подвергается избыточному измельчению, оставаясь на стенках бункера. В основе KEENAN не вертикальный и не горизонтальный шнек, а лопастная технология.



Ведущий менеджер по продукту Денис Капелюш пояснил на примере, как кропотливый труд на всех стадиях кормозаготовки может оказаться тщетным из-за недоработки на самом последнем этапе, когда осуществляются приготовление и раздача корма. Здесь отстает и техническая вооруженность хозяйств, и компетенция персонала. Все-таки в первую очередь заботятся о формировании рационов, выборе семян, агротехнологиях посева и почвообработки, технологических комплексах кормозаготовки, закладки и сохранности кормов.



Конструктивные особенности лопастных машин KEENAN обеспечивают более равномерное перемешивание; проворачивая корм, машина по-настоящему срезает, а не мнет или рубит, равномерно выдает гомогенную смесь. После сессии кормления на стенках агрегата практически нет остатков, что снижает риск образования микотоксинов при последующих загрузках смеси. Отсутствие дорогих и изнашиваемых редукторов, ленточных транспортеров, равномерная нагрузка при меньшей по сравнению с вертикальными миксерами требуемой мощности. Ошибки механизатора сведены к минимуму, для хозяйства — стабильная рентабельность.



Инженерное устройство агрегатов, а также простота и удобство работы с данными — конкурентные особенности KEENAN от Alltech. Оперируя данными о более чем миллионе коров в десятках тысяч хозяйств по всему миру, компания знает, как помочь фермерам в разработке своей индивидуальной программы кормления. Для этого создана интегрированная технология InTouch, благодаря которой отслеживается деятельность оператора при загрузке бункера и при выполнении программы кормления. «Те, кто до эксплуатации InTouch не были знакомы с автоматизацией программ кормления, поражаются, как вообще раньше могли работать без этих данных, а те, кто уже имеет соответствующий опыт, остались довольны этим решением, ведь система позволяет отслеживать объемы составляющих предписанного монокорма и непоедаемые остатки, причем удобно вести мониторинг для разных обслуживаемых групп животных в разные периоды кормления», — поясняет Денис Капелюш. Таким образом, профессионалы-нутрициологи формулируют оптимальные рационы, основываясь не на расчетных показателях, а на проверенных сведениях, считают именно те объемы корма, которые были реально доставлены животным.



Участники семинара не ограничились теоретическими знаниями и дискуссией о преимуществах машины — в завершении сессии кормосмеситель-раздатчик KEENAN MechFiber345 был продемонстрирован в действии.

