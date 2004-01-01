Партнерский материал. Kverneland стал партнером главной кузницы кадров для АПК

В конце марта 2019 года между «Квернеланд Груп СНГ» и Российским государственным аграрным университетом МСХА имени К. А. Тимирязева подписан договор о сотрудничестве в сфере образования и науки. Документ предусматривает реализацию совместных учебных программ, направленных на улучшение качества подготовки специалистов АПК, повышение квалификации сотрудников университета, а также внедрение новых научных разработок в области сельскохозяйственного машиностроения.



В рамках партнерства на базе университета к новому учебному году появится полностью оборудованный класс Kverneland с пособиями, стендами, оборудованием и образцами техники, необходимыми для теоретической и практической подготовки студентов. Кроме того, сторонами разрабатывается план лекций, которые будут читать лучшие специалисты компании и ее завода.



«Всем известный дефицит кадров тормозит развитие сельскохозяйственной отрасли. Решить проблему способны сообща государство, образовательные учреждения и компании-поставщики в сфере АПК. Наша совместная задача не только популяризовать сельские профессии, но и вывести их статус на качественно новый уровень, чтобы привлечь молодежь, — считает генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» и «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» Роберт Цизак. — В данном партнерстве наша цель — передать абитуриентам ВУЗа практические знания эксплуатации высокотехнологичных сельскохозяйственных машин, сделать их компетенции максимально отвечающими требованиям времени, повысить перспективы их удачного трудоустройства».



По его словам, современное машиностроение тяготеет, с одной стороны, к унификации машин различных производителей, с другой — к максимально возможному снижению человеческого фактора, что во много «облегчает» жизнь профессиональных механизаторов. Вместе с тем, столь высокий уровень автоматизации и внедрения передовой электроники в работе современной прицепной техники требует совершенно другого уровня подготовки, чем это было 10 лет назад. Поэтому недостаточно обладать только теоретическими знаниями.



Именно поэтому совместной учебной программой предусмотрена реализация и практического подготовительного комплекса. Студенты и аспиранты РГАУ МСХА им. Тимирязева будут проходить практику на предприятии компании, расположенном в Липецке.



Кроме этого сотрудничество предполагает переподготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием для сельскохозяйственных предприятий Московского и других регионов России.

