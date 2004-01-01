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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Trucker запустил «Цифровой Диспетчер»
Trucker
|
Апрель 2019
Новый сервис позволит эффективно контролировать перевозки на любом этапе
Фото: А. Гордеев / Ведомости

Компания Trucker — онлайн-агрегатор грузовых автоперевозок — запустила новый программно-аппаратный комплекс «Цифровой Диспетчер», который позволит в автоматическом режиме формировать и поддерживать функциональный поток машин между пунктами погрузки и точками приемки. Сервис уже внедряется на сахарных заводах крупнейших игроков рынка в Центральном федеральном округе.

Новую программу можно интегрировать в различные учетные системы предприятий (например, АСП «Свекла», ИС «Заготовка 36 и 6» и т. д.) и с ее помощью самостоятельно управлять всеми перевозками. Работа будет идти в автоматическом режиме на основании введенных начальных параметров исходя из бизнес-процессов. «Цифровой Диспетчер» дает возможность поддерживать бесперебойный поток машин, а операторы точек приемки груза таким образом получают полный контроль за транспортировкой на всех участках. Для этого в веб-интерфейсе сервиса предусмотрены инструменты контроля и управления.

В случае непредвиденных обстоятельств «Цифровой Диспетчер» поможет быстро автоматически переориентировать поток машин на другие пункты погрузки или выгрузки. Программное решение Trucker позволит справиться с такими проблемами при транспортировке как приостановка работы одного из устройств разгрузки, полная остановка приема сырья или его погрузки, задержка или отмена рейса и прочими.

Использование новой программы позволит вести прием сырья от всех хозяйств в неизменном темпе независимо от организаторских способностей ответственных сотрудников. Роль логистов сахарных заводов с «Цифровым Диспетчером» сводится только к наблюдению, изменению и управлению в случае форс-мажора. Сервис помогает минимизировать количество машин перед пунктом браковки предприятия и в пунктах погрузки. При этом собственный транспорт заводов может быть полноценно загружен на 100%, а количество привлеченных сторонних перевозчиков — сведено до обоснованного минимума.

«Основное преимущество нашего «Цифрового Диспетчера» заключается в том, что он делает перевозки абсолютно прозрачным автоматическим бизнес-процессом. С помощью этого сервиса участники рынка смогут контролировать перевозки на любом этапе, грамотно планировать предстоящую транспортировку груза, исходя из возможностей приемки сырья сахарным заводом и его отправку пунктом погрузки, — рассказывает управляющий директор агробизнеса «Тракер» Михаил Мезенцев. — А в случае какого-либо форс-мажора с помощью «Цифрового Диспетчера» можно будет оперативно вмешаться и решить любые проблемы. Кроме того, сервис позволяет исключить всевозможные коррупционные проявления».

Помимо прочего, внедрение «Цифрового Диспетчера» снижает расходы на перевозку. Экономия от первоначального тарифа может доходить до 8%. За счет оптимизации графика перевозок и сокращения простоев автотранспорта использование сервиса гарантирует увеличение рейсов на одно транспортное средство.

Trucker — онлайн-агрегатор грузовых автомобильных перевозок. В системе уже зарегистрировано более 6,5 тыс. водителей зерновозов. Компания работает в 36 регионах. С момента запуска осенью прошлого года с помощью Trucker было совершено 204 тыс. рейсов, было перевезено почти 8 млн тонн грузов.

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