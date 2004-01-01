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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Конкурс «Молодой ученый Alltech» объявляет региональных финалистов
Alltech
|
Апрель 2019
Победителей международного конкурса в области сельскохозяйственных наук ждет награждение на ONE: Конференции идей Alltech (ONE19)
Саид Салами, Катанийский университет в Италии, получает награду во время конференции ONE: Конференция идей 2018. Определены финалисты конкурса 2019 года, победитель будет известен в мае на ONE19
Фото: Alltech

Определены глобальные региональные финалисты конкурса «Молодой ученый Alltech», самого масштабного в мире конкурса среди студентов. Выпускники колледжей и высших учебных заведений со всего мира, изучающие сельское хозяйство и науку, продолжат свое участие в конкурсе, чтобы получить возможность познакомиться с блестящими умами современности и шанс выиграть 10 000 долларов. В конкурсе, который отмечает свое четырнадцатилетние, приняли участие представители 120 университетов из 40 стран мира.

Студенты представят свои исследования перед международной панелью жюри, а также примут участие в программах подготовки руководящих кадров, наставничества во время включающей все расходы Недели открытий конкурса «Молодой ученый Alltech», которая пройдет в рамках ONE: Конференция идей Alltech (ONE19) с 19 по 21 мая в Лексингтоне, Кентукки.

Анушка Мидделкоп
Слева-направо: Анушка Мидделкоп, Вагенингенский университет, Нидерланды; Дикша Шетти, Саскачеванский университет, Канада; Бинг Лиу, Цзяннаньский университет, Китай; Рената Оселаме Нобрега, Федеральный университет Санта-Катарины, Бразилия.Фото: Alltech

Вот региональные финалисты конкурса «Молодой ученый Alltech» и их работы:

- Анушка Мидделкоп, Вагенингенский университет, Нидерланды, «Уровень потребления корма свиноматкой в период лактации и ранняя подкормка поросят влияют на продуктивность поросят»;

- Дикша Шетти, Саскачеванский университет, Канада, «Роль сигмы фактора гена RpoE и двухкомпонентных систем Cpx в формировании биопленки от Salmonella enterica, подвиды серотипа enterica Enteritidis»;

- Бинг Лиу, Цзяннаньский университет, Китай, «Оксидативная устойчивость и качественный показатель мышц кур-несушек, получивших органические микроэлементы, такие как кофакторы антиоксидантных ферментов»;

 - Рената Оселаме Нобрега, Федеральный университет Санта-Катарины, Бразилия, «Кормовая добавка на основе муки Aurantiochytrium sp., источника докозагексановой кислоты, способствует росту нильской тиляпии при субоптимальной низкой температуре».

«Компании Alltech выпала честь предоставлять новому поколению экспертов в области сельскохозяйственных наук возможность участия в конкурсе «Молодой ученый Alltech» и представления ими исследовательских работ международной общественности», — говорит Доктор Карл Доусон, вице-президент и главный научный сотрудник Alltech.

Для более подробной информации о конкурсе «Молодой ученый Alltech» посетите страницу и подпишитесь — Alltech Education.

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