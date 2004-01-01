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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. 90 героев. 90 машин. 90 лет
«Ростсельмаш»
|
Апрель 2019
21 июля 2019 года «Ростсельмаш» отметит 90-летие. К юбилейной дате компания выпускает лимитированную партию техники из 90 именных зерноуборочных комбайнов семейств TORUM, ACROS, RSM 161 и тракторов RSM серии 2000
Фото: «Ростсельмаш»

Агромашины назвали в честь людей, которые внесли заметный вклад в развитие производства и страны. Это первостроители «Ростсельмаш», герои Великой Отечественной войны, герои труда, руководители промышленного предприятия, а также сотрудники, известные в научных, культурных и спортивных кругах.

- «Ростсельмаш» гордится своей историей и людьми, которые ее создают. Проект «90 героев. 90 машин. 90 лет» - это выражение благодарности сегодняшнего коллектива предыдущим поколениям, — сказал директор департамента маркетинга Максим Нахабо. — Мы будем следить за судьбой каждого комбайна и трактора из лимитированной партии. Уверены, что работа этой техники многие годы будет достойно нести на своих бортах имена наших героев.

Вчера, 29 апреля, Ростсельмаш торжественно проводил первые 19 именных комбайнов и тракторов. Коллектив посвятил их выпуск механизаторам, которые ставили всесоюзные рекорды на комбайнах «Ростсельмаш», и сотрудникам компании, которые эту технику создавали. В ближайшие дни лимитированная партия техники «Ростсельмаш» будет отправлена в регионы и передана клиентам. Известно, что сразу два именных ACROS — «Дмитрий Васильевич Ефимов» и «Петр Кондратьевич Колесников» - будут работать в СППК «Софиевский» Ипатовского района Ставропольского края. Еще два комбайна — «Николай Васильевич Бочкарев» и «Оськины Александр и Архип (братья)» - будут вести уборку на полях ИП «Зубко Д. И.» в Одесском районе Омской области.

Герои труда:

Борин Константин Александрович, механизатор из Краснодарского края

Бочкарев Николай Васильевич, комбайнер-звеньевой из Ростовской области

Брага Марк Андронович, комбайнер из Херсонской области

Дробышева Нина Сергеевна, бригадир цеха ковкого чугуна «Ростсельмаш»

Еременко Зинаида Петровна, токарь, наладчик «Ростсельмаш»

Ефимов Дмитрий Васильевич, токарь, старший мастер «Ростсельмаш»

Канивец Федор Яковлевич, бригадир комплексной тракторной бригады из Ростовской области

Колесников Петр Кондратьевич, строгальщик «Ростсельмаш»

Костенко Иван Георгиевич, комбайнер из Ростовской области

Новикова Мария Ефимовна, токарь, бригадир «Ростсельмаш»

Отсман Эльмина Петровна, первая женщина-тракторист и комбайнер Эстонии

Оськин Александр Иванович, комбайнер из Куйбышевской области

Панышев Георгий Алексеевич, комбайнер из Хакасии

Парфиненко Федор Петрович, комбайнер из Ростовской области

Переверзева Нина Васильевна, комбайнер-звеньевая из Ростовской области

Распопов Георгий Ефимович, механизатор из Ростовской области

Уланов Константин Егорович, слесарь мср., обкатчик «Ростсельмаш»

Фаустов Петр Иванович, слесарь мср., обкатчик «Ростсельмаш»

Чердынцев Василий Маркович, комбайнер из Оренбургской области

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