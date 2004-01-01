На конгрессе традиционно обсуждались самые актуальные вопросы отрасли. О высокой востребованности докладов спикеров говорит огромное число желающих принять участие в обсуждении, в секционных залах не было свободных мест. Обсуждения и активные переговоры велись и на выставочных стендах. Данное мероприятие из года в год собирает ведущих мировых экспертов, специалистов, профессионалов отрасли, именно это позволяет ему быть максимально востребованным.



Значимость проведения конгресса подчеркивали все собравшиеся. В рамках торжественной церемонии открытия были зачитаны приветственные слова руководители министерств и ведомств РФ. В приветственном слове заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева говорится, что инициатива по ежегодному проведению столь масштабного форума с участием широкого круга представителей мирового ветеринарного сообщества весьма актуальна:



«Растущее число участников и обсуждаемых вопросов наглядно демонстрирует консолидацию всей ветеринарной отрасли. Конгресс традиционно организуется Российской ветеринарной ассоциацией при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Деловая программа форума и организованная выставка отражают современное состояние и передовой опыт как российской, так и зарубежной ветеринарии, а также сфер производства продукции животного происхождения, обеспечения отрасли лекарственными средствами для ветеринарного применения.



Развитие отечественного животноводческого производства является одним из важнейших государственных приоритетов. Сегодня Россия не только вышла на самообеспечение по ключевым позициям, но и уверенно становится крупнейшим мировым экспортером сельско­хозяйственной продукции. Руководством страны поставлена задача к 2024 году удвоить объемы российского экспорта до $45 млрд. Одним из главных ресурсов здесь может стать повышение качества и безопасности отечественной продукции, профессионального уровня и интеллектуального потенциала ветеринарных специалистов всех рангов и направлений деятельности, внедрение передовых идей и достижений современной ветеринарной науки».



В своем приветственном адресе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что животноводство сегодня — одна из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства России:



«Наша страна входит в десятку крупнейших мировых производителей мяса птицы и свинины, высокие темпы роста отмечаются в молочном и мясном скотоводстве. Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание поддержанию потенциала отрасли, реализуя комплекс экономических и социальных мер, обеспечивая внедрение научных разработок и подготовку высококвалифицированных кадров.

При этом залогом дальнейшего успешного развития животноводства, безусловно, является обеспечение качества и безопасности продукции за счет формирования необходимых ветеринарно-санитарных условий, модернизации технологических процедур, повышения эффективности контрольных мер. Эти и другие актуальные вопросы обсуждаются в рамках деловой программы крупнейшего отраслевого мероприятия в России и СНГ -Международного ветеринарного конгресса. Участие в этом масштабном событии — уникальная возможность не только познакомиться с последними научными и практическими тенденциями в ветеринарии, но и в ходе дискуссий и обмена опытом выработать совместные решения для последующего развития данного направления в нашей стране».



Собравшихся ветеринарных специалистов приветствовала и принимающая сторона — губернатор Калининградской области Антон Алиханов:



«Участие в работе Международного ветеринарного конгресса дает возможность широкой аудитории получить новые знания в сфере создания высокоэффективных ветеринарных препаратов, разработки технологий защиты животных от инфекционных и инвазионных болезней, обеспечения устойчивого ветеринарно-санитарного благополучия животноводства, внедрения новых технологических приемов в производственные процессы животноводческой отрасли и пищевой промышленности. Любой думающий и ответственный специалист агропромышленного комплекса прекрасно осознает, что конечная цель профессиональной деятельности каждого из нас по отдельности и всех вместе — это обеспечение здоровья человека и всей нации в целом. За последние годы активное внедрение химических технологий в процедуры производства пищевой промышленности привело к прогрессирующему увеличению продуктов питания на столах россиян сомнительного качества и полезности. А у нашей страны есть огромный природно-ресурсный потенциал для обеспечения населения, как сейчас говорят, органическими продуктами питания. Международный ветеринарный конгресс, собирающий вместе все категории высококвалифицированных и ответственных специалистов, обеспечивает великолепные условия для диалога, обмена опытом и общего понимания насущных вопросов и перспектив, которые ждут нас в будущем в данной отрасли».



В рамках открытияк выступили: советник регионального представительства МЭБ, доктор Казимирас Лукаускас; старший эксперт по ветеринарии и животноводству Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), региональный офис для Европы и Центральной Азии, доктор Эран Райзман; вице-президент Российской академии наук, академик РАН, Ирина Михайловна Донник.



Казимирас Лукаускас рассказал, что в Москве работает региональное представительство МЭБ с 2014 года. Оно осуществляет координацию деятельности Ветеринарных служб 53 стран Европейского региона. «МЭБ является самой влиятельной международной межправительственной организацией в области ветеринарии, обеспечения здоровья и благополучия животных и безопасности пищевых продуктов, — отметил он. — Болезни не знают границ, поэтому ветеринарные службы всего мира должны объединиться для выработки лучшей стратегии борьбы с заболеваниями. По мере расширения мировой торговли и путешествий все чаще озабоченность вызывают зоонозные заболевания во всем мире. Каждый день новые проблемы со здоровьем возникают на границе между человеком и животным. Чтобы противостоять этим угрозам, необходимо сотрудничество, координация, коммуникация и согласованные действия между различными секторами с использованием многосекторального подхода «Единое Здоровье». Убежден, что Ветеринарный конгресс — хорошая платформа для конструктивного обсуждения и решения вопросов, имеющих актуальное значение для ветеринарии».



На торжественном открытии Конгресса были награждены лучшие специалисты и компании отрасли.



Памятной общественной медали «За вклад в развитие ветеринарии» были удостоены:



Вильдяева Валентина Владимировна, ветеринарный врач, ЗАО «Морозовский бекон», Ардатовский район, республика Мордовия;



Махота Николай Валерьевич, главный ветеринарный врач, АО «Аграрная Группа», свинокомплекс «Томский»;



Боб Роланд, профессор Канзасского государственного университета, отдел диагностической медицины и патобиологии, председатель Международного конгресса по РРСС, Чикаго, США;



Коломенцев Илья Александрович, главный ветеринарный врач, ООО «Шебекинская свинина», Белгородская область;



Грянкина Елена Алексеевна, главный ветеринарный врач, АО « Объединение «Владзернопродукт»;



Колтырина Екатерина Владимировна, главный ветеринарный врач, АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»;



Бездетко Сергей Владимирович, главный ветеринарный врач, обособленное подразделение «Курское» АО «Моссельпром»;



Соколов Владимир Владимирович, главный ветеринарный врач, ООО «Агрофирма Липецк», холдинг «Экоптица»;



Ларионова Елена Васильевна, главный ветеринарный ветврач, ООО «Удмуртская птицефабрика»;



Савенков Василей Юрьевич, директор по производству, птицефабрика «Акашевская».



Традиционно специальной награды конгресса удостаиваются лучшие предприятия и специалисты отрасли. В этом году Хрустальный шар за вклад в ветеринарию и достижение высоких производственных показателей получили:



Шульпин Дмитрий Николаевич, главный ветеринарный врач, ООО «Дружба», республика Мордовия;



Пащенко Роман Борисович, заместитель директора по производству, АО «Аграрная Группа», свинокомплекс «Томский»;



Уфимцева Наталия Федоровна, заместитель директора по ветеринарной безопасности, ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», Челябинская область;



Традиционно конгресс освещает огромное количество СМИ (печатных, электронных), в этом году свои страницы, блоги, эфир для размещения материалов о мероприятии предоставили 20 журналов, пять газет, четыре телеканала, три радиостанции. В рамках IX Международного ветеринарного конгресса проходил конкурс журналистских работ на лучшее освещение ветеринарной тематики. Дипломов за активное участие были удостоены 10 отраслевых журналов. Победителем и обладателем статуэтки «Золотое перо» стала редакция журнала Pefect Agriculture, его из рук исполнительного директора Российской ветеринарной ассоциации Сергея Лахтюхова получила главный редактор журнала Ольга Рябых.



Традиционно в рамках конгресса прошла ключевая конференция «Единый мир — Единое здоровье». В ее работе принял участие заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, он также выступил с докладом в рамках совещания руководителей ветслужб субъектов Российской Федерации. Минсельхоз России, отметил заместитель министра, предпринимает исчерпывающие меры по обеспечению ветеринарной безопасности. Так, ежегодно растет объем средств, выделяемых из бюджета на ветеринарные препараты для борьбы с опасными болезнями животных. В прошлом году на эти цели было направлено около 3 млрд руб. По словам замминистра, одним из ключевых факторов сохранения эпизоотического благополучия является совершенствование нормативно-правового регулирования и оптимизация системы ветеринарной службы страны. Минсельхоз России проводит в этом направлении масштабную работу по разработке законопроектов в сфере ветеринарии, выстраиванию четкой вертикали управления ветнадзором и обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Максим Увайдов проинформировал, что министерство постоянно взаимодействует с международными организациями, в частности с Евразийским экономическим союзом. Одним из наиболее значимых решений Совета ЕЭК стало включение в единый перечень подконтрольных товаров «сыроподобной продукции», что поможет полностью исключить фальсификат на рынке России. Кроме того, в 2018 году в РФ открылось региональное представительство Международного эпизоотического бюро.



Научная часть IX Международного ветеринарного конгресса велась в трех основных секциях — птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство.



Все три дня конгресса работала секция «Современные научные разработки и передовые технологии для промышленного птицеводства» с круглым столом «Грипп птиц». Ее модераторами выступил Владимир Фисинин, академик РАН, президент Росптицесоюза, научный руководитель Федерального научного центра «ВНИТИП» РАН.



В экспертный совет данной конференции вошли: Илья Чвала, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ», Александр Шестопалов, доктор биологических наук, профессор, директор Института фундаментальной и трансляционной медицины РАН, Ольга Виткова, начальник отдела анализа международного законодательства, ФГБУ «Центр ветеринарии», кандидат ветеринарных наук, Михаэль Хесс, профессор, Университет ветеринарной медицины (Вена), Виктор Ирза, доктор ветеринарных наук, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ».



В рамках конференции обсуждались такие значимые вопросы как современные тенденции развития мирового и российского птицеводства, низкопатогенные и высокопатогенные вирусы гриппа у диких птиц азиатской части России (2016-2018), актуальные вирусные инфекции птиц в промышленном птицеводстве, факторы эволюции вируса инфекционной бурсальной болезни. Ханна Хамина, исполнительный директор Финской Ассоциации птицеводов рассказала о биобезопасности при выращивании цыплят-бройлеров на птицефабриках Финляндии.



Высокий интерес собравшихся вызвали доклады о современных методах профилактики болезни Гамборо, иммуномодуляторах в кормах для свиней и птиц, о бактериальной диагностике в выстраивании стратегии применения антибиотиков. Были рассмотрены такие заболевания как респираторный симптомокомплекс, болезнь Ньюкасла, инфекционный ларинготрахеит, сальмонеллез сельскохозяйственной птицы и др.



Модератором круглого стола «Грипп птиц» выступил Виктор Николаевич Ирза, доктор ветеринарных наук, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ».



Свои доклады, вызвавшие живой интерес практикующих врачей и ученых, представили эксперты:



Салах Мухамед, доктор ветеринарной медицины, независимый консультант (СаудовскаяАравия);



Янтина де Вилдер, независимый консультант по диагностике в области болезней птиц, доктор ветеринарной медицины (Нидерланды);



Ирина Подойма, директор агрохолдинга ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская», депутат, заслуженный работник сельского хозяйства РФ;



Ольга Виткова, начальник отдела анализа международного законодательства, ФГБУ «Центр ветеринарии», кандидат ветеринарных наук;



Александр Шестопалов, доктор биологических наук, профессор, директор Института фундаментальной и трансляционной медицины РАН.



Большое внимание специалистов вызвала работа конференции «Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве» с круглыми столами по респираторной патологии и африканской чуме свиней. Модерировали конференцию и Константин Груздев, профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ИАЦ ВНИИЗЖ, Тарас Алипер, профессор, доктор биологических наук, ФНИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, Юрий Ковалев, доктор технических наук, генеральный директор Национального союза свиноводов, Владимир Шевкопляс, доктор ветеринарных наук, профессор, проректор МГАВМиБ им. К. И. Скрябина.



В ходе конференции обсуждались ветеринарные, технологические, экономические, административные вопросы свиноводства: практика контроля плевропневмонии свиней, внутренние ресурсы для увеличения продуктивности в свиноводстве РФ, новые вызовы, обусловленные ЦВС-2, гетерогенность штаммов вирусов РРСС в Европе, особенности изолятов вируса РРСС, и др. О новых методах диагностики инфекционных болезней свиней рассказал Хосе Санчес-Вискаино, профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии Мадридского университета, руководитель национальной программы по искоренению АЧС в Испании (Мадрид, Испания). Бент Нильсен, доктор ветеринарной медицины, профессор, эксперт по ветеринарии Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию (Копенгаген, Дания) представил доклад о биологической безопасности и здоровье животных в промышленном свиноводстве Дании. Генетические инструменты для повышения устойчивости свиней к заболеваниям исследовал в своем докладе Боб Роланд, профессор Канзасского государственного университета, председатель Международного конгресса по РРСС (Чикаго, США).



Специалисты, работающие в сфере свиноводства, едины во мнении, что главной проблемой остается АЧС. Ей был посвящен круглый стол по проблемам африканской чумы свиней, модерировали который Владимир Шевкопляс, профессор, доктор биологических наук, проректор МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, Хосе Санчес-Вискаино, профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии Мадридского университета, руководитель национальной программы по искоренению АЧС в Испании, Боб Роланд, профессор Канзасского государственного университета США, отдел диагностической медицины и патобиологии, Алексей Забережный, профессор, доктор биологических наук, заместитель директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Огромный интерес вызвали доклады о глобальной ситуации по АЧС, о перспективах разработки вакцины против АЧС на основе аттенуированного штамма вируса, о коллективных решениях в борьбе с АЧС, о молекулярно-генетических исследованиях для анализа распространения АЧС. Показателен был опыт Дании в организации контроля АЧС на территории страны и в совместной работе со специалистами Китая на их территории, о котором рассказал Йенс Мунк Эббесен, директор Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию (Копенгаген, Дания).



Конференцию «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и мясного животноводства» модерировали Михаил Гулюкин, академик РАН, руководитель научного направления ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Андрей Муковнин, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, Олег Верховский, доктор биологических наук, профессор, президент НИИ ДПБ. Участники затронули проблемы ящура, незаразных и инфекционных заболеваний КРС, бруцеллеза, заразного узелкового дерматита, маститов, сибирской язвы, клостридиозов, инвазионных болезней.



17 апреля в рамках конгресса прошел круглый стол «Бешенство», который модерировали Ирина Непоклонова, кандидат ветеринарных наук, руководитель отдела НИИ ДПБ и Артем Метлин, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ВНИИЗЖ. О своих исследованиях по данной теме рассказали Флоранс Клике, доктор ветеринарной медицины, профессор, руководитель референтной лаборатории по диагностике бешенства Евросоюза (Нанси, Франция), Артем Метлин, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Владимир, Россия), Рустам Равилов, профессор, ректор Казанской академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана, Алмаз Хисамутдинов, руководитель главного управления ветеринарии при кабинете министров республики Татарстан (Казань, республика Татарстан, Россия), Милана Лосич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ДПБ, (Москва, Россия), Виталий Недосеков, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев, Украина). Разговор касался достижимой цели — отсутствия эндемичных случаев бешенства в Европейском союзе к 2020 году, геоинформационных технологий в эпизоотическом анализе бешенства и альтернативных подходов оральной вакцинации собак, и др.



В последний день конгресса, 19 апреля, прошла конференция «Актуальные вопросы обращения и производства лекарственных ветеринарных средств в ЕАЭС и зарубежных странах». Ее организаторами выступили ЕЭК, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФГБУ «ВГНКИ». Были рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования обращения ветеринарных лекарственных и диагностических средств в Евразийском экономическом союзе, нововведений в законодательстве об обращении ветеринарных лекарственных средств, законодательного урегулирования вопросов предотвращения антибиотикорезистентности, поддержки производителей лекарственных средств, фармаконадзора, основных нарушений при регистрации лекарственных средств, динамики и перспектив развития законодательства в области организации производства лекарственных средств для ветеринарного применения, и многие другие.



Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Мария Новикова и академик РАН, эксперт ФАО-ВОЗ Александр Панин модерировали конференцию «Зоонозные болезни и проблемы антибиотикорезистентности». Эксперты, ученые и практики обсудили важные вопросы, среди которых: эпизоотическая ситуация по зоонозным болезням в Российской Федерации, роль МЭБ в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам, и осторожное использование антибиотиков, деятельность ФАО по вопросам резистентности к антимикробным препаратам, промышленная технология изготовления бактериофагов, лептоспироз животных, ветеринарная микология, национальная стратегия предупреждения распространения антибиотикорезистентности в Российской Федерации.



Традиционно в рамках конгресса состоялась выставка медицинского и ветеринарного оборудования, фармацевтических препаратов для лечения и профилактики заболеваний животных, инструментов и принадлежностей для их ухода и содержания, кормов и кормовых добавок, специализированной литературы.



В заключительный день конгресса состоялась передача символического вымпела начальнику ветеринарной службы города Краснодара, где пройдет следующий, юбилейный, XX Международный ветеринарный конгресс. Участники мероприятия выразили огромную благодарность за предоставленную возможность получить уникальные знания, которые теперь будут применены на практике в хозяйствах, научных институтах, в лабораториях. В своих отзывах ветеринарные специалисты высоко оценили уровень спикеров, принявших участие в конгрессе. А оргкомитет уже начал подготовку к следующему мероприятию, которое обещает стать по-настоящему уникальным!

