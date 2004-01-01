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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Институт молока»: день поля в Калужской области — как вывести инвестпроект в лидеры молочного рынка
CLAAS
|
Май 2019
В течение прошедшего года эксперты «Института молока Бочаров и партнеры» исследовали хозяйственную деятельность более 30 отечественных и зарубежных хозяйств, занятых в молочном животноводстве. Согласно полученным результатам, наибольшие показатели рентабельности демонстрируют те из них, кому удалось внедрить комплексные решения и наладить полный цикл производства основных кормов
Фото: CLAAS

«Институт молока» продемонстрирует ряд самых эффективных, зарекомендовавших себя на практике технологий и комплектов сельхозмашин 6 июня на Дне поля в д. Колосово Ульяновского района Калужской области.

По существующим оценкам, масштабная технологическая модернизация требуется до 60% российских хозяйств и подбор оптимального комплекта техники с минимальными сроками окупаемости является непростой задачей. Эксперты «Института молока» в рамках мероприятия в Калужской области представят линейку сельхозмашин и шлейф оборудования и механизмов, необходимых для освоения залежных земель, подготовки почвы под посев трав и кормозаготовки.

«Институт молока»: день поля в Калужской области

Будет продемонстрирован силосный курган объемом 33 тыс. т. Для контроля качества силоса в кургане применяется портативная спектральная лаборатория LG-Labo, не имеющая аналогов в России. В рамках программы мероприятия участники смогут ознакомиться с результатами ее применения и проследить двухгодичную динамику изменений анализов проб качества кормов, вплоть до марта 2019 года.

«Институт молока»: день поля в Калужской области

«В настоящее время молочное производство входит в число наиболее привлекательных для инвесторов направлений развития агропромышленного комплекса России. На фоне снижения объема производства сельхозпродукции в 2018 году молочная отрасль за этот же период показала рост на 1,5% до 30,6 млн т молока. Примечательно, что при среднем уровне рентабельности в АПК около 8% в производстве сырого молока этот показатель уже сегодня превышает 10%. По нашим прогнозам, внедрение новейших методов кормозаготовки позволит и дальше сокращать сроки окупаемости инвестпроектов и достигать рентабельности в 15-20%, — отмечает генеральный директор ООО «Институт молока Бочаров и партнеры» Татьяна Нагаева. — Мы будем рады видеть российских аграриев на нашем мероприятии 6 июня 2019 года в Калужской области, готовы поделиться опытом по развитию молочной отрасли и реализации успешных инвестиционных проектов».

Среди участников демонстрационных показов — компания «Ростсельмаш» и такие ведущие мировые бренды, такие как Pöttinger, CLAAS, Lemken, John Deere и другие.

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