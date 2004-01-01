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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. По запросу отрасли: безопасность пищевого сырья
«Керхер»
|
Май 2019
Компания «Керхер» разработала систему очистки автоцистерн для перевозки зерновой патоки. Проект выполнен по заказу ООО «Компания Технострой», которая предоставляет услуги коммерческой мойки автоцистерн, задействованных в транспортировке пищевого сырья

Технологический цикл обработки предусматривает пропаривание, мойку горячей водой (поток 3 м3/час под давлением в 100 бар) с применением химических реагентов, ополаскивание и сушку горячим воздухом. Нагрев осуществляется перегретой с помощью теплообменника водой, что существенно снижает энергопотребление. В состав комплекса, расположенного на территории индустриального парка «Росва» (Калужская область), также входит пять постов ручной мойки под давлением в 160 бар потоком 1 м3/час для наружной чистки автоцистерн и решение для очистки гибких сливных трубопроводов.

Проект стартовал в 2017 году, в настоящее время идут пусконаладочные работы. Особенно актуальны услуги нового моечного комплекса для расположенного рядом предприятия по глубокой переработке зерна — «Биотехнологического комплекса «Росва». Это предприятие закрытого цикла с зерновым складом емкостью 170 тыс. т, производственным комплексом с мощностью переработки 250 тыс. т пшеницы в год и логистическим центром.

систему очистки автоцистерн для перевозки зерновой патоки

Подобные предприятия проектируются и запускаются по всей России, так как урожай зерновых растет с каждым годом. Например, в 2017 году был собран рекордный за всю историю объем — по данным Росстата, 135,5 млн т, а экспорт пшеницы, по оценкам аналитиков Минсельхоза США, увеличился до 43,3 млн т.

«Внутренний рынок полностью насыщен, доля экспорта стабильно растет, но какая-то часть зерна остается нереализованной, так как не допускает длительного хранения. Многие эксперты видят решение в переходе к производству продуктов глубокой переработки — это позволит избежать проблем с логистикой из регионов и вывести на мировой рынок продукт с высокой добавочной стоимостью. Однако, учитывая перспективы развития экспорта, следует иметь в виду необходимость соответствия строгим международным стандартам безопасности. Именно поэтому автоцистерны, используемые для перевозки клейковины, патоки и других продуктов глубокой переработки зерна, должны содержаться в идеальной чистоте. В связи этим возрастает потребность в качественном и надежном оборудовании, в частности, в многофункциональных моечных системах», — прокомментировал сделку Роман Полосин, руководитель отдела продаж индустриальной техники ООО «Керхер».

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