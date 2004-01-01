Партнерский материал. «Кун Восток» и ВГАУ им. Петра I заключили договор о стратегическом сотрудничестве

Компанию KUHN и Воронежский государственный аграрный университет связывают давние дружеские отношения. Так, компания за счет своих средств отремонтировала учебный класс на агроинженерном факультете, создала учебно-демонстрационную площадку кормоуборочной и почвообрабатывающей техники и предоставила возможность студентам всех форм обучения изучать современные высокотехнологичные машины. Она принимает активное участие в учебном процессе, а также проводит в университете открытые образовательные лекции по аграрной тематике с привлечением ведущих иностранных специалистов — партнеров группы KUHN.







По словам генерального директора ООО «Кун Восток» Асада Лапш, подписанное соглашение будет способствовать трансферу мировых инноваций и технологий, а также развитию кадрового потенциала в сфере АПК в Россию. В дальнейшем компания планирует развивать подобные проекты и в других регионах страны.



Группа Компаний KUHN является крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственной навесной и прицепной техники с оборотом более 1 млрд евро и 12 заводами в Европе, Северной и Южной Америках. В сентябре 2018 года KUHN Group объявила о планах строительства в Воронежской области первой производственной площадки в России.

