Партнерский материал. Прибыльная «Елочка» идет нарасхват

Каждый руководитель молочного хозяйства знает, какая процедура отнимает больше всего труда и человеческих ресурсов. Доение коровы — ключевая операция, требующая наличия квалифицированного персонала, а в нынешних реалиях во многих регионах страны поиск кадров становится подчас непосильной задачей. Именно поэтому инновационные роторные платформы со стойлами «Елочка» пользуются заслуженным спросом.



Доильный зал такого типа проверен временем, но именно передовые технологии делают такой тип молочного производства востребованным в мире. Роторная платформа со стойлами «Елочка» DeLaval HBR позволяет не только снизить затраты на доение, но и повысить эффективность всего молочного хозяйства. В чем состоят ее ключевые преимущества?



Первое, что необходимо отметить, это индивидуальный подход к каждому заказчику. В мире нет ни одной фермы, которая бы в точности повторяла другую. Специалисты компании «ДеЛаваль» проводят анализ агробизнеса и подбирают оборудование, необходимое именно вам, с учетом будущих потребностей. Роторные доильные залы обладают высокой пропускной способностью, поэтому можно довольно долгое время увеличивать поголовье стада, не вкладывая средства в оборудование.



В чем состоят плюсы доения при помощи роторной платформы «Елочка» DeLaval? Процесс максимально продуман технологически, обеспечивая условия доения, близкие к естественным. В «ДеЛаваль» досконально продумали процесс передвижения животных. Платформа HBR оснащена уникальными входными воротами. Их работа синхронизирована с движением платформы. Коров разделяют на входе таким образом, чтобы животные чувствовали себя комфортно, а процесс доения протекал плавно и без лишнего напряжения. Животные расположены на платформе, которая медленно вращается, при этом положение коровы максимально комфортно, что повышает молокоотдачу.



Особое внимание специалисты «ДеЛаваль» уделили покрытию платформ. В обычных залах оно твердое и гладкое, а более естественным для коровы является амортизирующая земная поверхность. Это беспокоит животных, что сказывается на надоях. Резиновое покрытие платформ HBR создано с учетом особенностей опорно-двигательного аппарата коров. Его испытания в Европе показали отличные результаты. Фермы стали не только получать больше молока, но и увеличили пропускную способность доильных залов.



Еще одним преимуществом является оригинальная разработка «ДеЛаваль» - поворотные разделительные калитки. Благодаря им коровы легко привыкают к доению на новой инновационной платформе и быстро занимают правильное для доения положение. Это способствует ритмичной работе молочного комплекса в целом.



Не забыли разработчики платформы HBR и о труде оператора. Его рабочее место отличается хорошим обзором, поскольку находится внутри платформы. В стационарном зале работнику фермы нужно постоянно передвигаться от коровы к корове, а здесь животные сами подъезжают к нему, при этом обеспечен удобный доступ к вымени. Это экономит массу времени.



Кроме того, подвесные части доильных аппаратов максимально облегчены. Это дает сразу два дополнительных плюса: снижает утомляемость операторов и уменьшает физическое воздействие на вымя.



Современная ферма, оснащенная оборудованием «ДеЛаваль», — это не просто производство, но и аналитический центр. Во время доения и даже до его начала начинается важный процесс сбора показателей. Каждая корова имеет индивидуальный номер, зашитый в ушную бирку стандарта ISO. Этот номер считывается оборудованием для идентификации животных при входе на платформу и к нему привязываются все показатели по доению и дополнительная информация по состоянию здоровья животного. Для повышения достоверности данных, номер животного считывается дважды. Данные, полученные в ходе доения, можно оперативно обрабатывать как индивидуально, так и по технологическим группам. Тем более что профессиональное программное обеспечение DelPro уже включает все необходимые инструменты для такого анализа.



«ДеЛаваль» постоянно совершенствует оборудование, шагая в ногу с техническим прогрессом, и является одним из мировых лидеров в своей области. Специалисты «ДеЛаваль» помогут подобрать комплектацию и требуемый размер платформы с учетом особенностей стада и будущего увеличения поголовья. Сокращенные сроки монтажа и наличие профессиональной монтажной службы позволяют сократить сроки ввода оборудования в эксплуатацию.



Преимущества платформы HBR DeLaval, наряду с возможностью мгновенного охлаждения молока, позволят значительно улучшить качественные показатели конечной продукции и выйти предприятию на новый технологический уровень. В итоге прибыль, полученная от высокоэффективной фермы, не только быстро окупит инвестиции, но и обеспечит устойчивое развитие предприятия.

