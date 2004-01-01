Партнерский материал. Corteva Agriscience завершает отделение от DowDuPont

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) успешно завершила отделение от DowDuPont, став ведущей глобальной, исключительно сельскохозяйственной компанией, которая предлагает сельхозпроизводителям комплексные решения для максимизации урожайности и прибыльности. Corteva Agriscience сегодня начинает свою деятельность с глобальным масштабом и сбалансированным предложением средств защиты растений и семян, которое подкреплено расширенными цифровыми возможностями и самыми мощными инновационными технологиями в этой области.



Распределение обычных акций Corteva завершилось 1 июня, при этом каждый акционер DowDuPont получил одну обычную акцию Corteva за каждые три обычные акции DowDuPont по состоянию на конец дня 24 мая 2019 года. Акционеры DowDuPont также получат выплату за любую частичную акцию Corteva. Торговля обычными акциями Corteva начинается сегодня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под новым символом «CTVA».



«Сегодня мы отмечаем запуск сельскохозяйственной компании нового типа, которая имеет уникальную позицию для того, чтобы конкурировать и побеждать, предоставляя сельхозпроизводителям комплексное решение, в котором они нуждаются для устойчивого, долгосрочного роста и повышения прибыльности, — сказал Джим Коллинз, исполнительный директор Corteva Agriscience. — Как мировой лидер на рынке семян и средств защиты растений, который совокупно оценивается в $100 млрд, компания Corteva Agriscience имеет наиболее мощный ассортимент в индустрии, инновационную платформу мирового уровня, а также выгодные доступы к рынку, которые обеспечивают нам исключительно тесные контакты с клиентами — все это будет стимулировать наш рост, как независимой компании и увеличивать ценность для акционеров. Наши более чем 21 тыс. сотрудников являются преданными нашему предназначению обогащать жизнь тех, кто производит и тех, кто потребляет, обеспечивая развитие будущих поколений».



Будучи представленной в более чем 140 странах, Corteva Agriscience сгенерировала $14 млрд чистых продаж в 2018 году. Компания имеет более 150 научно-исследовательских объектов и более 65 действующих веществ в портфолио.



«Как новая, независимая сельскохозяйственная компания, мы сосредоточены на рациональных инвестициях в инновации, чтобы обеспечить естественный рост доходов, который будет выше рыночного, и повысить рентабельность инвестированного капитала, — сказал Грег Фридман, исполнительный вице-президент и финансовый директор Corteva Agriscience. — Мы действуем согласно графику соблюдения нашего обязательства до 2021 года достичь $1,2 млрд в синергии расходов, и уверены в нашем плане увеличить маржу. Не менее важно то, что мы стремимся вернуть акционерам значительный капитал благодаря сочетанию дивидендов с выкупом акций».



Новое название компании, Corteva Agriscience (kohr-'teh-vah), происходит от сочетания слов, означающих «сердце» и «природа». Символика подтверждает историю компании, а в перспективе — ее стремление повысить производительность сельхозпроизводителей, а также улучшить здоровье и благополучие потребителей, для которых они работают. Штаб-квартира компании расположена в городе Уилмингтон, штат Делавэр (США); глобальные бизнес-центры расположены в Джонстоне, Айове и Индианаполисе, штат Индиана (США); пять региональных офисов разместились в Калгари (Канада), Йоханнесбурге (Южная Африка), Женеве (Швейцария), Сингапуре и Алфавилле (Бразилия).



Больше информации о Corteva Agriscience вы можете найти на новой странице для инвесторов на сайте: www.corteva.com/investors .

