Партнерский материал. Компания KUHN приняла участие в крупнейшей полевой агропромышленной выставке «Золотая Нива 2019»

С образцами лучшей мировой сельскохозяйственной техники российские аграрии смогли познакомиться на крупнейшей агропромышленной выставке «Золотая Нива», которая проходила с 21 по 24 мая 2019 года при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и администрации Краснодарского края в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.



В этом году в ней приняли участие более 300 компаний как из России, так и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Но особое место на выставке было отведено технике KUHN — два крупнейших дилера компании на Юге России представили два мощных красивых стенда, выставив сразу 11 новейших агрегатов.







На стенде ГК «Альтаир» аграрии могли увидеть сеялку точного высева Planter Select, легендарный плуг Multi-Leader 8T OL, мощный тюковый пресс-подборщик LSB 1270, прицепной опрыскиватель Lexis и высокоточный разбрасыватель минеральных удобрений AXIS 30.2.



По словам директора группы компаний «Альтаир» Владимира Болдина, за годы работы у дилера с компанией KUHN сложились добрые партнерские отношения. «Мы сотрудничаем с компанией KUHN с 2007 года — это мировой лидер в области производства навесной и прицепной сельскохозяйственной техники, а широкий ассортимент выпускаемых им агрегатов позволяет аграриям нашего региона найти любое решение для сельскохозяйственной отрасли: в животноводстве, для сева, уборки урожая, подготовки почты и многих других направлений. Техника KUHN — это машины высочайшего европейского качества», — подчеркнул Болдин.







В группу KUHN входят 12 заводов по всему миру, каждый из которых специализируется на производстве отдельных видов техники. Так, на стенде компании «Агротехнодар» посетители выставки смогли познакомиться с агрегатами производства североамериканского и бразильского подразделений группы — зерновой сеялкой PRO SYSTEM 5200, навесным комплексом ленточной почвообработки GLADIATOR 1200-830, широкозахватным культиватором 5635-20, орудием первичной комбинированной почвообработки DMR 4855-9, а также новинками — дисковым чизелем для основной обработки почвы Landsaver 4810, который станет идеальным помощником для российских аграриев для безотвальной обработки почвы на глубине 15-30 см, и самоходным опрыскивателем Stronger 4000 HD с емкостью бака 4 тыс. л и шириной захвата штанги 36 м.







«Мы работаем с компанией KUHN c 2011 года. За эти годы техника KUHN хорошо зарекомендовала себя у нас в регионе — это достойные надежные агрегаты, которые способны удовлетворить все потребности российских фермеров», — отметил генеральный директор компании ООО «Агротехнодар» Сергей Бец.



В течение всех дней работы выставки посетители стендов компании KUHN могли получить профессиональные консультации по подбору агрегатов под конкретные сельскохозяйственные задачи и узнать о существующих в компании программах послепродажного обслуживания, призванных помочь российским аграриям увеличить эффективность работы техники.

