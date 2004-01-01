Партнерский материал. Московский Кредитный Банк принял участие в работе саммита «Аграрная политика России. Настоящее и будущее»

Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы развития вывоза продовольствия, произведенного отечественными предприятиями, узнали о наиболее частых ошибках, которые могут допускать экспортеры, осваивая новые рынки, а также познакомились с опытом выхода на международную арену отдельных регионов и компаний.



Повышение экспортного потенциала российского АПК — одна из ключевых задач, стоящих перед агропроизводителями сегодня. «Майскими указами» президента России Владимира Путина перед ними сформулирована амбициозная цель — увеличить объем вывоза продовольствия и сельхозсырья к 2024 году до $45 млрд.



А о том, какую поддержу экспорту могут оказать коммерческие банки рассказал Дмитрий Нижельский, Департамент международного бизнеса ПАО «Московский Кредитный Банк».



«Выход и работа на внешних рынках предъявляют жесткие требования к экспортерам, которые трудно сравнить с условиями на внутренних рынках, — комментирует Дмитрий Нижельский. — Современного покупателя интересует не только сам товар, но и пакетное предложение, включающее инструмент финансирования поставок».



Коммерческие банки предоставляют широкую линейку продуктов для поддержки экспорта — как для самих экспортеров, так и для иностранных покупателей товара. Решения для иностранного покупателя позволяют получить необходимое финансирование для расчетов за поставленную продукцию — это может быть прямой кредит, аккредитив или гарантия в обеспечение отсрочки платежа. Для экспортеров МКБ предлагает различные инструменты пополнения оборотных средств для производства, поставки продукции и предоставления отсрочки покупателю — это предэкспортное и постэкспортное финансирование, экспортный факторинг, дисконтирование аккредитивов.



Предоставляя финансирование, коммерческие банки являются также и проводниками государственных мер поддержки экспорта — в первую очередь через программы субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам. ПАО «Московский Кредитный Банк» с 2017 года участвует в программе поддержки экспортеров в рамках постановления правительства № 620. Программа предполагает субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути. Данная программа доказала свою состоятельность, Московский кредитный банк активно работал и финансировал компании разных отраслей, в том числе и АПК. В 2018 году банк заключил субсидируемые кредитные договоры на сумму более 25 млрд руб., из которых 18 млрд руб. лимитов для клиентов АПК. Всего поддержано 58 экспортеров, в т. ч. субъектов МСП, объем заключенных экспортных контрактов 114 млрд руб.



«Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, — одно из стратегических направлений банка, — комментирует Дмитрий Нижельский. — Агропромышленный комплекс играет все более заметную роль в российском экспорте и является целевой отраслью, с которой банк планирует расширять сотрудничество».



Кроме ПАО МКБ в работе саммита приняли участие руководитель аналитического центра одного из крупнейших российских агрохолдингов «Черкизово» Андрей Дальнов. Господин Дальнов рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются экспортеры. Сложности можно разделить на две группы: те, внимание которым следует уделять самим производителям, и те, в решении которых должно помогать государство. Так, например, участники рынка очень часто не достаточно прорабатывают дизайн и качество упаковки своего товара, или стараются продвигать за рубежом продукты, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке, хотя это неверная стратегия. К проблемам государственного масштаба Дальнов относит недостаток и ограниченную территориальную доступность лабораторий, которые могут производить необходимые для экспорта исследования, отсутствие программ субсидирования перевозок в порты и непосредственно морских перевозок.



Об опыте освоения зарубежных рынков на мероприятии рассказала министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. Регион всего за год увеличил вывоз сельхозпродукции почти в 1,4 раза. В 2019-м республика планирует нарастить экспорт в четыре раза до $10,2 млн. Причем треть от этого объема придется на продукцию из мяса и молока.



Обзор рынка автоперевозок представил участникам саммита управляющий директор сельскохозяйственного бизнеса Trucker Михаил Мезенцев.



Подводя итоги работы саммита, глава компании «Асти Групп», которая является его организатором, Наринэ Багманян отметила, что данное мероприятие на протяжении уже многих лет является стратегически важной площадкой для диалога профессионалов аграрной отрасли и государства. «Саммит — это авторитетное отраслевое событие, с каждым годом собирающее все больше участников, — подчеркнула она. — На нем игроки рынка могут встретиться с представителями власти и экспертами, обсудить насущные проблемы, познакомиться с текущей ситуацией в агропродовольственной отрасли, узнать о новых рыночных трендах. Мы постоянно развиваемся, углубляем и актуализируем тематики мероприятия, отвечая, таким образом, на вызовы времени».

