Партнерский материал. «Оптиген»® компании Alltech прошел сертификацию в Углеродном фонде

В то время как цепи поставки кормов и продуктов питания продолжают испытывать давление, направленное на снижение загрязнения окружающей среды, глобальная компания Alltech, ведущая бизнес в области здоровья и кормления животных, продолжает помогать отрасли преодолевать связанные с этим трудности. В связи с таким направлением своей деятельности Alltech объявил о включении источника небелкового азота «Оптигена» в перечень продуктов, сертифицированных Углеродным

фондом.



Углеродный фонд подтвердил, что введение «Оптигена» в рационы коров может снизить вклад рациона в глобальное потепление и улучшить использование азота. Углеродный фонд также подтвердил, что замещение ингредиентов, обладающих высоким потенциалом загрязнения окружающей среды (например, сои), «Оптигеном» значительно снижает углеродный след. «Оптиген» - это технология, обеспечивающая постоянное поступление аммиака к микрофлоре рубца с оптимальной скоростью, что позволяет избежать периодов избытка аммиака в рубце и, как следствие, уменьшить выделение азота.



Углеродный фонд — это глобальная организация, предоставляющая независимые консультации бизнесу, государственным органам и организациям по вопросам снижения выбросов углерода. Ранее в этом году ведущий бренд Alltech «И-Сак » прошел сертификацию в Углеродном фонде как продукт, снижающий выделение метана и азота.



«Уменьшения выделения азота в окружающую среду возможно достичь благодаря оптимизации функции рубца, способность «Оптигена» оптимизировать эту функцию доказана, — заявил Мэтью Смит, вице-президент Alltech. — Это решение Углеродного фонда — еще одна важная веха в истории нашей помощи производителям в снижении вредных выбросов при одновременном увеличении прибыльности».



Измерьте, прежде чем вносить коррективы

Модель ферментации In Vitro (IFM) Alltech — это эффективный инструмент для прогнозирования обусловленного деятельностью фермы и кормлением выделения вредных отходов. IFM имитирует ферментацию в рубце и позволяет оценить переваримость отдельных ингредиентов, комбикормов и полнорационных смесей.



«При помощи измерения IFM мы можем подсчитать, сколько энергии теряется, и каковы могут быть выбросы вредных веществ в расчете на одно животное при скармливании определенного рациона», — заявил Смит.



Благодаря услуге Alltech E-CO2 , Alltech является ведущим мировым поставщиком одобренных Углеродным фондом услуг по оценке воздействия на окружающую среду. Проводящие оценку специалисты собирают информацию обо всех аспектах деятельности фермы и подготавливают отчет, в котором отражаются выбросы из каждого источника, а также общая величина углеродного следа для всей фермы.



«Мы помогаем производителям понять общую картину выбросов на их ферме, а затем составляем рекомендации о том, как следует действовать, чтобы повысить эффективность, — пояснил Смит. — При помощи используемых нами инструментов оценки мы можем предсказать возможные экономические преимущества, а также ожидаемое снижение углеродного следа при выполнении наших рекомендаций, а затем мы работаем совместно с фермерами для достижения этих целей».

